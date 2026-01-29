Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para despedir el mes de enero

El mes de enero llega a su fin con un fin de semana que presentará actividades para todos los gustos y edades en A Coruña. Desde un nuevo partido del Dépor Abanca, pasando por espectáculos de humor como Almas de Cántaro y terminando con shows infantiles como La Reina del Hielo - El Musical.

En Quincemil os contamos todo lo que tenéis que saber para que no os quedéis sin planes que hacer durante este fin de semana.

Conciertos del fin de semana

La gran cita musical de este mes viene de la mano de Eladio Carrión con su 'DON KBRON' tour

Durante estos días podremos disfrutar de algunas de las citas musicales más esperadas del mes. Desde el urbano de Eladio Carrión, pasando por el folk rock de La M.O.D.A. y terminando con el pop melódico y nostálgico de Amaia. ¿Cuáles tienes apuntados en tu agenda?

El jueves 29 vamos calentando motores con Eladio Carrión, quien se subirá al escenario del Coliseum a las 21:00 horas, donde dará inicio a su DON KBRN Tour. Será un recorrido por sus mayores éxitos, como Coco Chanel, Cholo 2 y Sigue Bailándome.

El viernes 30 y el sábado 31 a las 21:00 horas podremos disfrutar en la sala Pelícano de dos citas exclusivas del grupo burgalés La Maravillosa Orquesta del Alcohol, más conocidos como La M.O.D.A. Su fusión de folk, blues y rock ha amasado grandes éxitos nacionales, como Héroes del Sábado o San Felices.

El sábado 31 a las 21:00 horas podremos disfrutar de un concierto inédito en el que Mocedades y Los Panchos unen sus voces en una cita musical en el Teatro Colón. No solo interpretarán sus mayores éxitos, sino que también cantarán en directo su nuevo single colaborativo Si tú me dices ven.

Otra cita del sábado 31 cerramos el mes con el concierto de una de las cantautoras españolas más aclamadas del momento: Amaia. La arquitecta de Santos Que Yo Te Pinté se embarca en una Gira de Arenas para presentar en directo los éxitos de su último disco: Si Abro Los Ojos No Es Real (2025).

El domingo 1 a las 19:00 horas en el Palacio de la Ópera iniciamos el mes de febrero por todo lo alto con una cita musical sinfónica al ritmo de Carmina Burana de Carl Orff y el Concierto de Aranjuez. El maestro de la guitarra española Rolando Saad será el invitado especial encargado de hacer de esta velada algo inolvidable.

Otros conciertos relevantes del fin de semana son el de Sara Merso en la sala Garufa, donde presentará su nuevo disco Iá a las 22:00 horas del viernes 30; y el concierto de Golfa el sábado 31 a las 20:30 horas, el tributo al legendario grupo de punk y rock español Extremoduro.

Fútbol: Dépor Abanca vs Real Madrid

El Dépor Abanca ganó por 4 -0 al Dux. @RCDeportivoFem

El domingo 1 a las 12:00 horas tenemos una nueva cita con el fútbol femenino en el Estadio de Riazor, donde se enfrentarán el Dépor Abanca y el Real Madrid en una nueva y emocionante jornada de la Liga F Moeve.

Proyecciones del fin de semana

Un fotograma de la película 'Yuki & Nina'

Durante este fin de semana daremos fin a las proyecciones del mes de enero.

Por un lado, esta semana el CGAI presentará el programa el 20.º aniversario de Cine en curso, una iniciativa que tenía como principal objetivo despertar el interés de niños y jóvenes en el cine.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 29 a las 18:00 horas - Les Quatre Cents Coups (Los cuatrocientos golpes) de François Truffaut

a las 18:00 horas - (Los cuatrocientos golpes) de François Truffaut Jueves 29 a las 20:30 horas - 360 curvas de Alejandro Gándara Porteiro y Ariadna Silva Fernández

a las 20:30 horas - de Alejandro Gándara Porteiro y Ariadna Silva Fernández Viernes 30 a las 19:00 horas - Yuki & Nina de Nobuhiko Suwa y Hippolyte Girardot

a las 19:00 horas - de Nobuhiko Suwa y Hippolyte Girardot Sábado 31 a las 18:00 horas - Gaston, un actor de mierda de Mateo Franco y Manuel Preto

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

Radical de Christopher Zalla - Jueves 29 a las 20:00 horas, viernes 30 a las 20:00 horas y sábado 31 a las 17:30 y 20:00 horas

de Christopher Zalla - a las 20:00 horas, a las 20:00 horas y a las 17:30 y 20:00 horas First Cow de Kelly Reichardt - Jueves 29 a las 20:00 horas, viernes 30 a las 20:00 horas y sábado 31 a las 17:30 y 20:00 horas

Obras de teatro del fin de semana

La obra teatral 'Marcela' será representada en la ciudad herculina este fin de semana

Ante un fin de semana lluvioso, uno de los mejores planes que se puede hacer es disfrutar de las obras teatrales que estrenan los diferentes teatros de la ciudad herculina.

El viernes 30 a las 20:30 horas tendrá lugar la representación de Cámara escura de Vórtice Escénico en el Fórum Metropolitano. Esta obra reflexiona sobre las víctimas de ciberacoso y la pérdida de la intimidad debido al uso tan prematuro del móvil.

El viernes 30 también tenemos otra cita a las 20:30 horas en el Teatro Rosalía, donde podremos disfrutar de Marcela (Una canción de Cervantes) de María Folguera. Se trata de la representación teatral del capítulo XIV del Quijote, donde se desarrolla la trama de Marcela, acusada de haber asesinado a un hombre.

El domingo 1 a las 12:30 y 17:30 horas en el Teatro del Andamio tenemos dos funciones del teatro infantil Amoriños contei de Tarabelos Teatro, una obra que destaca la presencia del amor en cada uno de los cuentos del mundo.

Espectáculo humorístico y musical - Almas de Cántaro

El espectáculo de Almas de Cántaro será uno de los eventos que dará inicio al fin de semana herculino

El día de hoy, jueves 29 a las 21:30 horas, podremos disfrutar del show de Almas de Cántaro en la sala Garufa.

La música y el humor se fusionan en este espectáculo para hacer pasar una noche inolvidable a todo su público.

La velada será dirigida por Oswaldo Digón y Gari Garrido. Además, contará con la presencia de Miguel Queixas, Luis y Juan Tinaquero.

Noites de retranca

Noites de Retranca regresa un año más al Teatro Colón

El viernes 30 a las 21:00 horas en el Teatro Colón podremos disfrutar de Noites de Retranca, el show de humor favorito de toda Galicia.

Este espectáculo humorístico está protagonizado por Celso Fernández Sanmartín, Quico Cadaval y Mofa e Befa. Este año cumple su XVI aniversario.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 15,60 euros.

La reina del hielo - El Musical

El espectáculo infantil de La Reina del Hielo - El Musical llega a la ciudad herculina este sábado

El sábado 31 a las 18:00 horas llega al Palacio de la Ópera el espectáculo infantil La reina del hielo - El Musical, un show interactivo y divertido que emocionará a los pequeños y jóvenes.

Los personajes de los cuentos clásicos de Hans Christian Andersen y los de las películas de Frozen se unen en una aventura donde la Reina del Hielo convoca a sus habitantes para resolver los problemas que están surgiendo con el cambio climático del Planeta Tierra.

Un show ideal para pasar una tarde en familia, donde los más pequeños aprenderán los valores del respeto por el medio ambiente, el trabajo en equipo y mucho más.

Puedes conseguir las entradas desde 19,80 euros en Ataquilla.com

Festival Pola Paz e Contra as Guerras

El Festival Pola Paz e Contra as Guerras se celebrará este fin de semana en el Ágora

El sábado 31 a las 19:30 horas el Auditorio del Centro Sociocultural Ágora presentará el Festival Pola Paz e Contra as Guerras, un encuentro solidario en el que se une el humor, la música y la palabra a favor de la dignidad, justicia y derechos humanos.

Se subirán al escenario personalidades reconocidas del mundo del entretenimiento, como Isa Risco, Mercedes Peón, Marta Sempre Arriva, Inda Pereda, Rendos Pequeno e Iván Prado.

La entrada a esta velada es gratuita y libre hasta completar aforo.