El Espazo +60 Afundación de Betanzos (A Coruña) recauda 1.600 euros para la Cruz Roja

El Espazo +60 Afundación de Betanzos entregó ayer un cheque solidario a la Cruz Roja de la localidad con la recaudación obtenida en su tienda solidaria. El total asciende a 1.600 euros, cantidad que fue posible recaudar gracias a la venta de productos de artesanía realizados por socias voluntarias del Espazo +60 que participan durante todo el año en el taller solidario.

El presidente de Cruz Roja Betanzos, Víctor Méndez; la coordinadora del Espazo +60 Afundación de Betanzos, Teresa Alonso; la coordinadora voluntaria del taller solidario, Pilar Lamas; y las socias voluntarias participantes en el taller solidario participaron en el evento.

El taller de Betanzos se creó en el año 2021 por iniciativa de Pilar Lamas tras su jubilación como coordinadora de este Espazo +60. Cada tarde de martes, 12 personas voluntarias de entre 52 y 77 años comparten conocimientos y aprendizajes en el programa El valor de la experiencia, que se desarrolla en el Espazo +60 de Afundación.

Pilar Lamas, ahora como monitora voluntaria, les enseña a crear objetos o muñecos con lana a partir de la técnica del amigurumi, originaria de Japón y que emplea el croché y el ganchillo. Los participantes abren en diciembre una tienda solidaria en la que venden lo que producen durante todo el año, tanto en forma de proyectos individuales como colectivos.

​Personas mayores activas

Los talleres y el mercado forman parte del programa El valor de la experiencia, de la Obra Social de Abanca, que tiene como objetivo ofrecer nuevas oportunidades de participación para aprovechar el talento y la experiencia personal y profesional de las personas mayores al servicio de la sociedad en diferentes ámbitos.

Las personas socias de los Espazos +60 de Afundación pueden participar en actividades de voluntariado intergeneracional, cultural y educativo, voluntariado social y comunitario y voluntariado ambiental.

Un total de 150 personas voluntarias promueven, con Afundación, cinco mercados solidarios en toda Galicia en este mes de diciembre en Ourense, Betanzos, Pontevedra, Ferrol y Viveiro. En cada una de las tiendas venden los productos que producen artesanalmente todo el año en los talleres de la Obra Social de Abanca.