Mugardos (A Coruña) presenta su Entroido 2026: esta es la programación completa

Mugardos acaba de dar a conocer las actividades de su Entroido 2026. Una fiesta dirigida al público juvenil y familiar que cuenta con una interesante programación durante el mes de febrero, pensada para que todos y todas se animen con sus mejores disfraces y los productos gastronómicos típicos de esta época.

La programación preparada por la Concellería de Cultura, Educación e Deportes arrancará el viernes 13 de febrero con una Exhibición de Rap improvisado en gallego. El evento está dirigido a los jóvenes de más de 12 años y se celebrará en el Casino Mugardés.

Esta actividad busca ofrecer una propuesta cultural atractiva y participativa para la juventud, fomentando la creatividad y la expresión artística. La Exhibición de Rap comenzará a las 19:00 horas, y está abierta a todo el público.

Las actividades continúan el lunes 16 de febrero, fecha en la que se organizará una Merienda de Carnaval para los vecinos de más de 60 años. Será una tarde de reunión en la que se sorteará una cesta con productos típicos del Entroido entre las personas que acudan disfrazadas.

La cita es a las 18:00 horas en el Local Social de Maiores. Las personas interesadas pueden inscribirse del día 2 a 10 de febrero en el 2º piso del Concello de Mugardos (de 10:00 a 13:00 horas, en el departamento de Servicios Sociales) o en el teléfono 606 168 140.

Programación del Entroido 2026 en Mugardos. Cedida

El día grande será el martes 17 de febrero, festivo. La Comparsa Manda Charanga realizará desde las 17:00 horas un desfile por las calles del municipio hasta el Casino Mugardés (si las condiciones meteorológicas lo permiten).

En este emplazamiento, a partir de las 18:00 horas, se celebrará una fiesta infantil con la animación de la discoteca móvil Nova Onda, el sorteo de cestas con productos típicos del Carnaval entre las personas adultas disfrazadas y el reparto de las tradicionales y ricas orejas.

"El objetivo es ofrecer un Carnaval variado y pensado para todos los públicos, con especial atención a la juventud y a las familias, recuperando el ambiente festivo y la participación vecinal", asegura la concejala de Cultura, Educación e Deportes, Begoña Gómez, sobre esta programación.