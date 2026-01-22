La Asociación Española Contra el Cáncer celebra en A Coruña su primera cena solidaria el 5 de marzo AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer celebra el próximo jueves 5 de marzo su primera cena solidaria en A Coruña. La entidad busca, a través de esta iniciativa, recaudar fondos para impulsar la investigación oncológica y mantener los servicios y programas gratuitos que ofrece a pacientes con cáncer y a sus familias.

El evento tendrá lugar en el Salón Victoria del Hotel NH Collection Finisterre, a partir de las 20:30 horas, y reunirá a representantes del ámbito social, institucional y empresarial en una noche de compromiso colectivo frente al cáncer.

La cena, en formato cóctel y que se celebrará bajo el lema "Noite solidaria contra o cancro", contará con un aforo aproximado de 200 personas y una aportación solidaria de 95 euros por asistente.

Las personas que participen en el evento podrán disfrutar además de actuaciones musicales que amenizarán la noche de la mano de Grupo FUA y Black Galicia. Las entradas ya están disponibles en la página web de la asociación. Aquellas personas que lo deseen, también pueden realizar un donativo.

El faro como símbolo de esperanza

La Asociación usa el faro (emblema histórico de la ciudad) como símbolo de los avances científicos que iluminan el camino frente al cáncer: nuevos tratamientos, diagnósticos más precisos, terapias personalizadas y una mejor calidad de vida para las personas afectadas.

Al mismo tiempo, el faro representa el acompañamiento constante que la Asociación Española Contra el Cáncer ofrece a quienes atraviesan la enfermedad.

"El cáncer, para muchas personas, significa adentrarse en un mar desconocido, lleno de dudas, miedo e incertidumbre. Pero cada descubrimiento y paso adelante en un laboratorio, gracias a las investigadoras e investigadores, es un nuevo punto de luz que guía y acompaña", señala el presidente de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, Manuel Aguilar.

Así, el representante de la entidad señala que con esta primera cena solidaria, la asociación busca "encender juntos ese faro": "Apoyar la investigación que salva vidas y garantizar que cada paciente y familia en A Coruña reciba la atención que necesita".

Un necesario apoyo a las familias y a la investigación

La AECC es actualmente la entidad social privada que más fondos destina a investigación oncológica en España, apoyando proyectos que buscan aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y de sus familias.

La asociación celebró el pasado mes de noviembre en A Coruña la entrega de Ayudas a la Investigación AECC 2025, con una dotación de más de 1,3 millones de euros para investigadores en la provincia.

Estas ayudas tienen como finalidad impulsar los proyectos científicos más prometedores, fomentando una investigación de excelencia que contribuya al avance del conocimiento oncológico, así como a aumentar la supervivencia y la calidad de vida de las personas que afrontan la enfermedad.

"Dentro de su misión de mitigar el impacto del cáncer y acompañar durante todo el proceso, la entidad ofrece además programas y servicios totalmente gratuitos de atención psicológica, atención social, logopedia, fisioterapia y nutrición por un equipo profesional especializado para pacientes y su entorno familiar", añade el comunicado.