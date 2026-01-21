El MEGA de A Coruña estrena nueva temporada tras recibir 58.000 visitas en 2025, su récord

El Museo de Estrella Galicia reabre sus puertas al público este viernes 23 de enero con una nueva temporada de visitas y #PlanazosMEGA. Lo hace, además, tras el exitoso balance de cifras alcanzadas en 2025: MEGA sumó 58.000 entradas vendidas, registrando un récord histórico desde la apertura de sus puertas en 2019.

Solo en el mes de agosto logró su mayor afluencia de público, con casi 10.000 visitantes, cifras que lo posicionan como uno de los museos más visitados de A Coruña.

En el balance de visitantes de 2025, el interés y la proyección internacional del Museo de Estrella Galicia se ven reflejados en los datos de procedencia del público de MEGA, con asistentes que llegan (por orden de afluencia) desde países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Portugal.

Entre las experiencias que MEGA oferta junto a su visita, la que mayor demanda ha generado entre el público el pasado año se cita la visita con tiraje y maridaje, ya sea de quesos, de embutidos o de conservas.

Más allá de sus visitas regulares, el MEGA acogió un total de 15 eventos singulares, que lograron el sold out en cada una de las celebraciones, en algunos casos, en apenas horas, demostrando la fidelidad del público ante dichas propuestas que aúnan cultura y gastronomía.

Así, el museo cuenta en su programación con citas ya de culto, como su propuesta de Ancestrales para conmemorar el Samaín, el Carnaval en MEGA o la celebración del Oktoberfest, además de sus sesiones periódicas Beercraft de la mano de los mejores cerveceros artesanales de España, y otras citas para amantes de la cultura cervecera, como maridajes, conciertos o el novedoso Brunch navideño.

El público disfrutó en MEGA de estos #PlanazosMEGA: Clarence Bekker Band en Concierto, Carnaval en MEGA, San Patricio, la Sesión Beercraft Tyris, The Secret Investment en Concierto, la Sesión Beercraft Sevebrau, el Orgullo Friki (una de las grandes sorpresas, con la participación de la pianista, compositora y streamer Elesky), el Aniversario de MEGA, las visitas teatralizadas por el Día de la Cerveza, la Cena Historia de A Coruña, el Oktoberfest, el Maridaje Ancestral, el concierto de Koko-Jean & The Tonics y el nuevo Brunch navideño.

El Museo de Estrella Galicia anunciará muy pronto su programación para 2026, de la que ya se conoce el primer hito: el Carnaval MEGA, que tendrá lugar la velada del viernes, 13 de febrero.

Disfraces y cervezas sorpresa para celebrar el Entroido

El Museo de Estrella Galicia calienta motores para preparar una de sus citas estrella: el Carnaval MEGA. Así, el viernes 13 de febrero, a partir de las 21.00 horas, la Sala de Degustación del museo se llena de fiesta para celebrar una velada llena de diversión, sabores únicos, un concurso de disfraces y otras sorpresas.

Terra Food se encargará de preparar el menú de la noche, que pondrá a prueba los sentidos de los comensales con la degustación de cinco platos que maridarán con una selección sorpresa de cervezas de la casa. Las entradas para este Carnaval MEGA están ya disponibles en la página web de MEGA: www.mundoestrellagalicia.es.

Con esta nueva edición del Carnaval MEGA, el Museo de Estrella Galicia invita a todos los públicos a acudir disfrazados al museo para participar en un concurso en el que se premiará el atuendo más original.