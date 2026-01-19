Comienzan a desmontar en A Coruña la bola de la Navidad 2025 ubicada en la Marina

A Coruña se despidió de la Navidad tras el paso de los Reyes Magos por la ciudad, pero todavía son muchas las zonas que conservan los elementos decorativos. Uno de los más emblemáticos, la bola de la Marina, ha comenzado a ser desmontado este mismo lunes.

Trabajadores de Ximenez Group iniciaron el pasado 31 de octubre el montaje de este elemento que es, cada año, uno de los más populares en A Coruña. Y es que el pasillo debajo de la estructura y su gran tamaño son un reclamo para muchos ciudadanos, que siempre pasan por la Marina para verla y fotografiarla.

Los técnicos de la empresa adjudicataria empezaron en septiembre con la colocación de los soportes y durante el mes de octubre y noviembre continuaron con la colocación de los elementos decorativos para que todo estuviese listo para el 28 de noviembre, día en el que Bebeto accionó el botón que dio por inaugurada la Navidad en A Coruña.

La visita del exfutbolista del Deportivo generó una gran expectación en la ciudad, por la que el brasileño guarda un cálido recuerdo. "El Dépor siempre ha estado en mi corazón y vamos a volver a Primera División. Tenemos que llenar el estadio en cada partido", señaló durante el acto de encendido.

Daba comienzo así la época navideña en la ciudad. Durante mes y medio, A Coruña disfrutó de numerosas actividades pensadas para todos los públicos y centradas, desde el inicio de las vacacones escolares, en los más pequeños de la casa.

Ahora, la Navidad va desapareciendo poco a poco de las calles con el retiro de los elementos decorativos. La bola de la Marina es la primera en desaparecer de una zona en la que todavía se puede ver el árbol, que este año brilló en O Parrote debido a las obras en los Cantones.