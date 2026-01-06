La gallega Ana Peleteiro desvela el nombre de su futuro bebé

La atleta olímpica Ana Peleteiro ha desvelado en sus redes sociales el nombre de su futuro hijo. En un vídeo en el que ella y su pareja, Benjamin Compaoré, abren un pequeño jersey, en medio de este se puede leer el nombre "León".

"Te deseamos antes de conocerte, te amamos antes de tocarte y ya has conseguido cambiar nuestro mundo. León, eres el latido que faltaba en nuestras vidas. Te esperamos, nuestro niño precioso, llenito de luz, amor y paz", publicó la deportista.

La gallega anunció su segundo embarazo justo antes de Navidad, en una serie de fotos compartidas junto a su pareja, Benjamin Compaoré, y una imagen de una ecografía.

"Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no?", escribió entonces Peleteiro en la publicación.

Unos días antes, la deportista estuvo a punto de ganar la Lotería de Navidad con un décimo con unas cifras muy cercanas al que finalmente sería premiado con el Gordo. Este mismo año, la atleta abrió junto a su pareja su primera cafetería en Ribeira, su pueblo natal en A Coruña, donde ambos están construyendo una casa.

El anuncio de su embarazo llegó tan solo unos meses después de la triste noticia de un aborto anterior. En julio de este año, Peleteiro publicaba en redes que esperaba a su segundo hijo al que por desgracia perdió tan solo unos días después.