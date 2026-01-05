Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, lunes 5 de enero, por la Navidad 2025

Este lunes, 5 de enero, la programación de Navidad de 2025 del concello de Santiago tiene a tres grandes protagonistas: Melchor, Gaspar y Baltasar que realizarán la tradicional cabalgata por las calles de Compostela.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Alameda en Xogo

El paseo de la Alameda de Santiago cuenta, hasta el 7 de enero, con la carpa Alameda en Xogo en la que se puede disfrutar de actividades como un rocódromo, hinchables, juegos de reflejos, conos interactivos o pesca de patos.

Sin olvidar su pista de hielo ecológica, uno de los principales atractivos de la carpa. Todas las actividades son gratuitas y el espacio cuenta con una sala de meriendas para las familias.

Cabalgata de Reyes

Sin duda, el protagonismo de hoy recae en los Reyes Magos de Oriente que llegarán ya a media mañana al aeropuerto Rosalía de Castro, donde recibirán a los más pequeños y estarán en el espacio cultural del aeropuerto a las 12:00 horas.

Después de un descanso, iniciarán su tradicional recorrido por las calles compostelanas. Dará inicio a las 17:15 horas, en la praza da Mercé del barrio de Conxo, y a las 17:30 horas ya estarán desfilando con toda la comitiva hacia la Praza do Obradoiro.

Recorrerán toda la Avenida de Ferrol, cruzarán Romero Donallo para continuar por Frei Rosendo Salvado hasta la Praza Roxa; seguirán por República do Salvador, después por rúa do Hórreo y rodearán la Praza de Galicia para entrar por la zona vieja por Porta Faxeira donde seguirán su camino por la rúa do Vilar y entrarán en el Obradoiro donde está previsto que sean recibidos por la alcaldesa y por miembros de la Corporación municipal cerca de las 19:00 horas, para después pasar al Salón Vermello de Raxoi para la tradicional recepción municipal.

Habrá un tramo sin sonido, localizado en la Avenida de Ferrol entre los cruces con José Ángel Valente y Doutor Maceira, y un tramo adaptado para sillas de ruedas: en el aparcamiento de motos que hay en el inicio de la Avenida de Ferrol, a la altura del número 3, cerca del cruce con Romero Donallo.

También habrá el tradicional reparto de caramelos, que serán todos sin gluten y que, por cuestiones de seguridad, solo se repartirán caramelos desde las carrozas.

En la Praza do Obradoiro contará con un concierto de A Gramola Gominola y con el tradicional chocolate de Reyes, para amenizar la espera.

Concierto de Reyes

Por otro lado, el Auditorio de Galicia acogerá, a las 20:30 horas, el Concierto de Reyes de la Real Filharmonía de Galicia que representará la obra La Cenicienta, dirigida por Baldur Brönnimann y bajo la dramaturgia de Lorena Conce.

La Real Filharmonía de Galicia trae este cuento popular al escenario en un espectáculo divertido y familiar, ideal para disfrutar todos juntos. Las entradas se pueden adquirir en compostelacultura.gal o en el despacho de billetes de la Zona C o del Auditorio.