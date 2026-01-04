Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, domingo 4 de enero, por la Navidad 2025

El último domingo de la programación de Navidad 2025 de Santiago de Compostela tiene a la música como la gran protagonista de la jornada. De esta manera, se podrá disfrutar de las actuaciones de la Banda Municipal de Música, distintas corales de la ciudad o del concierto de Ainhoa Arteta.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Alameda en Xogo

El paseo de la Alameda de Santiago cuenta, hasta el 7 de enero, con la carpa Alameda en Xogo en la que se puede disfrutar de actividades como un rocódromo, hinchables, juegos de reflejos, conos interactivos o pesca de patos.

Sin olvidar su pista de hielo ecológica, uno de los principales atractivos de la carpa. Todas las actividades son gratuitas y el espacio cuenta con una sala de meriendas para las familias.

Talleres

Durante el día de hoy se podrá participar en diferentes talleres en el Espacio infantil del Mercado de Nadal de la rúa Carreira do Conde. A las 12:00 horas se podrá disfrutar de la actividad Tarcexeito de árbore. A las 18:00 horas, tendrá lugar el taller Deseñando o teu Rei, para iniciar la cuenta atrás de la llegada de Sus Majestades mañana por la noche.

Se trata de actividades gratuitas hasta completar el aforo de la carpa y está dirigido a niños menores de 4 años acompañados de una persona adulta.

Música

El Teatro Principal acogerá el tradicional Concerto de Reis de la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela. Será a las 12:00 horas, con entrada gratuita previa a la retiración de localidades en compostelacultura.gal o en el despacho de billetes de la Zona C.

Por su parte, a las 19:00 horas, se celebrará el Concierto de Corales también en el Teatro Principal con las actuaciones de Voces de Libredón, Voces de Compostela, Amigos do Castiñeiriño, Ponte Mantible, Alegría de Compostela y Asubío.

A las 18:00 horas en la Carpa Roxa vuelve otra sesión de Eh!..Domingo de la mano de la compañía compostelana Colectivo do Flow con su particular Bingo musical Especial Reis.

Finalmente, a las 20:00 horas, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia será el escenario para el concierto de Año Nuevo de Ainhoa Arteta, quien estará acompañada por el pianista José de Solaun.

Las entradas están disponibles en teuticket.com.