Estos son los grandes conciertos y eventos del mes de enero 2026 en Santiago de Compostela

El nuevo año 2026 comienza en Santiago de Compostela con una gran y variada programación cultural que incluye actividades y eventos para todos los públicos y gustos: conciertos, teatro, ballet o espectáculos en directo.

En Quincemil te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte ningún plan imprescindible este mes de enero.

Cabalgata de Reyes

Melchor, Gaspar y Baltasar a su llegada a la Praza do Obradoiro Concello de Santiago

El comienzo del año trae consigo una de las visitas más ilusionantes, esperadas y emocionantes del año: la de Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Reyes Magos llegarán a Santiago de Compostela el día 5 de enero y lo harán en avión.

A media mañana aterrizarán en el aeropuerto Rosalía de Castro donde estarán desde las 12:00 horas atendiendo a las peticiones de los más pequeños, y también de los viajeros, en el espacio cultural del aeropuerto.

Tras un merecido descanso, iniciarán su tradicional cabalgata por las calles compostelanas a las 17:15 horas desde la praza da Mercé del barrio de Conxo. A las 17:30 horas ya estarán desfilando con toda la comitiva (en total más de 100 personas) hacia la Praza do Obradoiro.

Recorrerán toda la Avenida de Ferrol, cruzarán Romero Donallo, Frei Rosendo Salvado, pasarán por la Praza Roxa, República do Salvador, la rúa do Horreo y por la Praza de Galicia.

Entrarán a la zona vieja por Porta Faxeira, donde seguirán su camino por rúa do Vilar hasta llegar al Obradoiro. Allí, habrá un concierto de A Gramola Gominola y con la tradicional chocolatada de Reyes, para amenizar la espera.

Conciertos del mes de enero

Lee Fields estará el 25 de enero en la Sala Capitol de Santiago Cedida

Desde luego, el primer mes del año de Santiago de Compostela viene cargado de mucha música con casi una decena de conciertos en directo que traerá a las salas de la capital gallega sonidos tanto internacionales como nacionales.

El domingo 4 de enero, a las 20:00 horas, Ainhoa Arteta ofrecerá un recital único de Año Nuevo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, acompañada por el pianista José de Solaun, que interpretarán piezas del repertorio clásico y villancicos españoles y universales, una oportunidad única para acercarse a la música clásica y lírica.

El jueves 15 de enero, a las 22:30 horas, Natalia Lacunza se subirá al escenario de la Sala Capitol para presentar su nuevo y segundo álbum N2STAL5IA con catorce canciones con las que la artista experimenta más allá del sonido pop que la caracteriza entregando su trabajo más maduro y personal hasta la fecha.

El día siguiente, el viernes 16 de enero, a las 21:30 horas, en la Sala Capitol estará Fernandocosta que iniciará su gira Amor de Barrio Tour en la capital gallega en donde presentará en directo su nuevo álbum Amor de Barrio.

El sábado 17 de enero, el reputado artista canadiense Patrick Watson estará en la Sala Capitol, a las 21:00 horas, en la octava edición del Underfest Xacobeo. Con más de ocho millones de oyentes mensuales, presentará uno de los shows más especiales de la temporada en su primera actuación en Galicia.

El domingo 25 de enero, la fiera voz del soulman estadounidense Lee Fields estará en la Sala Capitol, a las 20:00 horas, donde dará un recital de su intensa carrera musical, uno de los pocos intérpretes de soul en activo y en plena forma que sigue exprimiendo su presente.

El jueves 29 de enero, a las 20:00 horas, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, también conocida como La M.O.D.A., presentará su nuevo disco Sean Felices en la Sala Capitol y cantarán algunos de sus temas emblemáticos como Héroes del Sábado, 1932 o Himno Nacional.

El viernes 30 de enero, a las 20:00 horas, Depresión Sonora estará en la Sala Capitol para presentar su nuevo disco Los perros no entienden internet (y yo no entiendo de sentimientos), un concepto que promete darle una vuelta a su post-punk y a las letras crudas tan características de Marcos Crespo, el músico detrás de Depresión Sonora.

El sábado 31 de enero, Fórmula V, uno de los grupos insignia españoles, estará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, a las 20:30 horas, para cantar algunos temas como Eva María, Vacaciones de Verano o Cuéntame que ya forman parte del ideario musical de nuestro país y que ya forman parte de nuestras vidas.

Para cerrar el mes por lo alto, también se celebra el sábado 31 de enero, en la Sala Capitol a las 22:00 horas, el concierto del gallego Carlos Ares que presentará su segundo disco, La Boca del Lobo, un proyecto que supone una evolución y una suma, más complejo, más experimental y más completo.

Danza

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia acogerá el espectáculo 'El Cascanueces'

Durante este mes de enero también se podrá disfrutar de grandes espectáculos de danza en Santiago de Compostela, concretamente en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia.

El 2 de enero, a las 20:30 horas, llega El Cascanueces del Tchaikovsky National Ballet con la coreografía original de Lev Ivanoz, una fábula de espíritu navideño que habla de la añoranza por la infancia perdida y el choque entre la realidad de los adultos y el mundo de los sueños de los niños.

El libreto pertenece a Marius Petipa que deriva de un texto de Alejandro Dumas que se inspiró a su vez en el célebre cuento de E.T.A. Hoffmann El cascanueces y el rey de los ratones.

El 15 de enero, a las 20:30 horas, será el turno de disfrutar de El Lago de los Cisnes, también de la mano Tchaikovsky National Ballet.

Un romántico entorno, una coreografía espléndida y una inolvidable historia de amor sentenciado se combinan para hacer de El Lago de los Cisnes un auténtico ballet clásico, aclamado por el público en todo el mundo.

Las entradas se pueden adquirir en palaciosantiago.com.

Espectáculos en directo

El show Hora Treintaypico llega a Santiago el 17 de enero Cedida

El 17 de enero, a las 18:00 horas, en el Auditorio Abanca, llega el show Hora Treintaypico, la traslación a los escenarios de Hora Veintipico de la Cadena SER en 90 minutos de comedia sin filtros con dos objetivos muy claros: que Héctor de Miguel sea aún más rico y mejorar el sueldo que les paga a sus guionistas.

Estará acompañados de Fernando Moraño, José Cabrera, Marina Lobo, Miguel Martín.

Se pueden comprar las entradas en ataquilla.com.

El influencer Dani Fez, con más de 3 millones de seguidores en Tik Tok, presenta su espectáculo La vida regulinch el 23 de enero en el Auditorio Abanca. En esta función se podrá disfrutar de un monólogo fresco, con mucha interacción con el público y lleno de historias "regulinchis".

Las entradas se pueden adquirir en mpcentradas.es.

Teatro

Escena de 'Los Yugoslavos' Compostela Cultura

El 25 de enero en el Teatro Compostela llega el actor español, ganador de un Premio Goya, Salva Reina con su espectáculo Prohibido echarle cacahuetes al mono, en el que habla de la actualidad, de situaciones cotidianas llevadas al extremo e improvisa con el público.

Un espectáculo de humor apto para toda la familia, basado en la fórmula de la stand up comedy.

Se pueden comprar las entradas en ataquilla.com.

Para finalizar el mes, el 31 de enero el Auditorio de Galicia será el escenario para disfrutar de la representación teatral Los yugoslavos, protagonizada por el actor gallego Javier Gutiérrez.

La obra comienza cuando un camarero pide ayuda a un cliente al que ha visto levantar, con apenas unas palabras, el ánimo de otra persona. Le pide que hable con su mujer, que parece hundirse en la tristeza y el silencio.

Los personajes protagonistas son dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas. Ninguno de ellos ha pisado nunca aquel país llamado Yugoslavia. El título alude a un lugar donde quizá se reúnan personas que comparten haber nacido en un territorio que ya no existe.

Una obra sobre el amor, la tristeza y la búsqueda de un lugar y la esperanza en las palabras.

Las entradas se pueden adquirir en compostelacultura.gal, en el despacho de billetes del Auditorio de Galicia o en el de la Zona C.