Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, sábado 3 de enero, por la Navidad 2025

Durante el primer sábado del año se podrá disfrutar de varias actividades dentro de la programación de Navidad 2025 de Santiago de Compostela, con música y talleres como los grandes protagonistas de la jornada.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Alameda en Xogo

El paseo de la Alameda de Santiago cuenta, hasta el 7 de enero, con la carpa Alameda en Xogo en la que se puede disfrutar de actividades como un rocódromo, hinchables, juegos de reflejos, conos interactivos o pesca de patos.

Sin olvidar su pista de hielo ecológica, uno de los principales atractivos de la carpa. Todas las actividades son gratuitas y el espacio cuenta con una sala de meriendas para las familias.

En esta misma carpa, de 17:00 a 20:00 horas estará instalada la ruleta de regalos #EuMercoAquí donde pueden participar todas las personas que presenten un ticket de compra en el pequeño comercio compostelano de importe igual o superior a cinco euros. La ruleta contiene casas con premio y otras casas de sigue jugando.

Talleres

Durante el día de hoy se podrá participar en diferentes talleres en el Espacio infantil del Mercado de Nadal de la rúa Carreira do Conde. A las 12:00 horas se podrá disfrutar de la actividad Tarxeta para os Reis, donde los más pequeños escribirán sus deseos a Melchor, Gaspar y Baltasar.

A las 18:00 horas será el turno para el taller Prepara o sobre para os Reis. Se trata de actividades gratuitas hasta completar el aforo de la carpa y está dirigido a niños menores de 4 años acompañados de una persona adulta.

Música

A las 18:00 horas en la Carpa Roxa vuelve el Son Vermú de la mano de la artista viguesa Law que presenta su primer EP, Lo Esencial.

Se trata de un trabajo en el que muestra la versatilidad de su música y madurez artística, combinando canciones urbanas con ritmos reggae, bases electrónicas y letras cargadas de mensaje social, espiritualidad y fuerza interior.

Por otro lado, a las 19:00 horas, el Teatro Principal acogerá el Concierto de Corales amenizado por las corales Coto da Nai, Crecente, Santa Susana, La Salle y Harmonía Stellae.

La entrada es gratuita hasta completar aforo.