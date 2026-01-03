Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, sábado 3 de enero

A Coruña recibe este sábado a los Reyes Magos de nuevo: los más pequeños podrán entregarles en persona las cartas con los regalos que esperan recibir durante la noche del 5 al 6 de enero. Más allá de esto, la ciudad herculina acoge la celebración del espectáculo Reinventio, que podrá disfrutarse también mañana domingo.

Las luces de Navidad siguen siendo este fin de semana un gran reclamo en la ciudad herculina, que recibe la visita de numerosas personas para disfrutar de la Navidad. Unos visitantes que también podrán conocer la Pop Up de Zara o pasárselo en grande en la pista de hielo, que permanece abierta.

Visitas de los Reyes Magos

Sus Majestades los Reyes de Oriente estarán este viernes en A Coruña. Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán varios puntos de la ciudad para recoger las cartas de los más pequeños, que esperan con ansia su visita durante la noche del 5 al 6 de enero. Estos son los sitios y horarios en los que visitar a los Reyes Magos este 3 de enero:

Centros cívicos De 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas - Palacio Municipal de María Pita 16:30 horas - Centro cívico Os Mallos 17:00 horas - Asociaciones vecinales O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens 18:30 horas - Centro cívico Novo Mesoiro

Marineda City : de 17:00 a 21:00 horas

: Centro Comercial Cuatro Caminos : de 17:00 a 20:00 horas

: Centro Comercial Los Rosales: d e 17:30 a 19:30 horas

Actividades para niños y niñas

A Casa dos Xoguetes sigue con su amplia programación para los más pequeños de la casa. El Bingo de Navidad se celebra este sábado desde las 11:00 horas, mientras que a las 11:15 horas habrá un taller de Postales de Reyes.

Más tarde, a las 12:05 horas, se celebrará un taller de Jardinería Sostenible, mientras que a las 12:55 horas los niños y niñas podrán disfrutar de un taller de Portalápices reciclado. Para terminar la jornada, a las 13:45 horas habrá un cuentacuentos.

Visitas guiadas

Las visitas guiadas son una de las actividades preferidas por muchos ciudadanos para conocer mejor los lugares que visitan. Este sábado, en A Coruña se podrá disfrutar de dos a la misma hora:

12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

12:00 – Visita guiada a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa)

Espectáculo Reinventio

El espectáculo gallego Reinventio une magia, danza y artes circenses para transformar la ilusión en un relato "visual y emocional". Una interesante propuesta que se podrá disfrutar tanto este sábado como mañana domingo en el Teatro Colón de A Coruña. Las entradas para disfrutar de este espectáculo están a la venta a través de www.reinventio.gal e www.ataquilla.com.

Pop Up navideña en Zara

La pop up navideña de Zara, ubicada en la calle Compostela, cumplecinco años como una actividad más de la ciudad en esta época. Un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos, recibe a los visitantes, que pueden ver en la planta baja una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

Luces de Navidad

Alrededor de tres millones de luces LED y 500 arcos iluminan A Coruña esta Navidad, adornando la ciudad de cristal y llenándola de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que se extienden a los barrios que rodean el centro herculino.

Atracciones en los Jardines de Méndez Núñez

Las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez son uno de los puntos favoritos de los más pequeños esta Navidad. Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Pista de hielo

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada que gusta tanto a mayores como a pequeños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 23:00 horas. El 6 de enero abrirá de 18:00 a 23:00 horas.

Exposición de la Fundación MOP

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026. La muestra se centra en Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: