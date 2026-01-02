Ofrecido por:
Llega a A Coruña el 'Mercado Real' para comprar regalos exclusivos de Reyes hasta el domingo
Siete artesanos locales se reúnen en las Galerías de la Calle Real con joyas, velas y productos únicos, en un mercadillo Pet Friendly abierto solamente durante tres días
Desde este viernes, 2 de enero, y hasta el domingo, 4 de enero, las Galerías Comerciales Calle Real en A Coruña se convierten en un mercadillo navideño. Bajo el nombre de 'El Mercado Real', una iniciativa en la que participan 7 negocios locales
'El Mercado Real' abrirá sus puertas durante tres jornadas: el viernes de 17:00 a 21:00 horas, el sábado de 10:00 a 21:00 horas y el domingo de 10:00 a 20:00 horas. Además, se trata de un espacio Pet Friendly para visitarlo acompañado de mascotas.
En sus diferentes puestos se pueden adquirir productos como velas de soja, joyas, accesorios para mascotas, bolsos, gorros, sudaderas y arte floral.
¿Qué artesanos participan?
El mercadillo cuenta con la participación de siete artesanos de la ciudad. La lista completa es la siguiente:
- Galleris Artesanía (Velas de soja)
- Hati Musé (Joyas Personalizadas)
- Mi Consuelo (Diseño Floral)
- Studio Grelo (Bolsos & Neceseres)
- Cocoloco Pets (Accesorios para Mascotas)
- Miña (Joyas de Arcilla Polimérica)
- Bravas (Bolsos, Gorros & Sudaderas)
- Cafetería