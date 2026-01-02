Algunos de los puestos en El Mercado Real de A Coruña

Llega a A Coruña el 'Mercado Real' para comprar regalos exclusivos de Reyes hasta el domingo

Siete artesanos locales se reúnen en las Galerías de la Calle Real con joyas, velas y productos únicos, en un mercadillo Pet Friendly abierto solamente durante tres días

Publicada

Desde este viernes, 2 de enero, y hasta el domingo, 4 de enero, las Galerías Comerciales Calle Real en A Coruña se convierten en un mercadillo navideño. Bajo el nombre de 'El Mercado Real', una iniciativa en la que participan 7 negocios locales

'El Mercado Real' abrirá sus puertas durante tres jornadas: el viernes de 17:00 a 21:00 horas, el sábado de 10:00 a 21:00 horas y el domingo de 10:00 a 20:00 horas. Además, se trata de un espacio Pet Friendly para visitarlo acompañado de mascotas.

En sus diferentes puestos se pueden adquirir productos como velas de soja, joyas, accesorios para mascotas, bolsos, gorros, sudaderas y arte floral.

¿Qué artesanos participan?

El mercadillo cuenta con la participación de siete artesanos de la ciudad. La lista completa es la siguiente:

  • Galleris Artesanía (Velas de soja)
  • Hati Musé (Joyas Personalizadas)
  • Mi Consuelo (Diseño Floral)
  • Studio Grelo (Bolsos & Neceseres)
  • Cocoloco Pets (Accesorios para Mascotas)
  • Miña (Joyas de Arcilla Polimérica)
  • Bravas (Bolsos, Gorros & Sudaderas)
  • Cafetería