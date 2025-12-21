Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, domingo 21 de diciembre, por la Navidad 2025

Este domingo, 21 de diciembre, Santiago de Compostela gozará de más de una decena de actividades dentro de su programación de Navidad de 2025 con actividades como talleres, música, teatros, mercados navideños o hasta un bingo musical.

El protagonismo de hoy recae en la Carrera de Papá Noel, en la actuación de la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela, o en la celebración de la última jornada del Mercado da Estrela.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Por su parte, hoy finaliza otra edición del Mercado da Estrela que durante todo este fin de semana contó con casi un centenar de marcas de artesanía, moda, complementos, diseño, ilustración o de productos agroalimentarios venidos desde todos los puntos de Galicia.

Puedes acercarte durante el día de hoy a San Martín Pinario para realizar tus últimas compras navideñas.

Carrera de Papá Noel

Un año más, vuelve una de las carreras más divertidas y solidarias del año a Santiago de Compostela. La Carrera de Papá Noel iniciará su recorrido en el Centro Comercial As Cancelas a las 11:00 horas y recorrerá las calles compostelanas hasta llegar a la Praza do Obradoiro, en total serán cuatro kilómetros.

Una parte de lo recaudado irá destinado a la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (ASANOG) que trabaja diariamente para mejorar la vida de los niños diagnosticados con cáncer, así como de sus familias.

Talleres infantiles

Una jornada más el público infantil podrá aprender diversas técnicas o fabricar distintas creaciones a través de los talleres gratuitos de la programación de Navidad.

El Espacio infantil del Mercado de Nadal tendrá el taller Unha cortiza adornada, a las 12:00 horas. Ya a las 18:00 horas, se podrá participar en el taller Agasallo de papiroflexia. Ambos están dirigidos a niños menores de 4 años acompañadas de una persona adulta.

Fotomatones

El fotomatón O álbum dos bicos continúa sacando las mejores sonrisas a los vecinos de Compostela. Hoy estará en la San Lázaro de 12:00 a 14:00 horas, y en la Praza do Obradoiro, de 17:00 a 19:00 horas.

Carpa Roxa

La Carpa Roxa volverá a acoger diversas actividades para poner música a este domingo. A las 12:00 horas, Suzukiños presenta Jingle Jazz, con música de Navidad de todas partes del mundo para vivir la época más mágica del año.

A las 18:00 horas volverá una nueva actuación de Eh!...Domingo, esta vez será de la mano de Colectivo do Flow que calentará motores para la lotería de Navidad con su Bingo musical especial lotería.

Centros socioculturales

Los centros socioculturales de la ciudad volverán a acoger diversas actividades gratuitas para todo tipo de públicos.

El CSC Marrozos será el escenario para el espectáculo de teatro A fantasía do Nadal, de María Faltri quien dará vida a personajes entrañables y momentos llenos de luz y estará acompañada por Reyner Aldana en la guitarra, coros y percusiones, para crear un ambiente mágico donde la música, las historias y la participación del público harán brillar las emociones.

En ese mismo centro, a las 13:00 horas, habrá una visita muy especial, la Apalpadora anotará todos los regalos y deseos de los más pequeños para que la noche del 24 de diciembre no falte ninguno.

Por su parte, la Casa das Máquinas acogerá la representación teatral Historias para escagarriñarse de Teatro Ghazafellos que recuperan, por su 20 aniversario, uno de sus primeros espectáculos de calle haciendo uso de su característico humor. Repasarán historias como las de A Cabra Montesina, As Lavandeiras o la Santa Compaña donde la participación del público será imprescindible. Tendrá lugar a las 18:00 horas.

Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela

La Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela celebra su concierto de Navidad con la actuación de O Crebanoces de Chaikovski, acompañados por Ballet de Galicia. Diego Landín será el encargado de dirigir el ballet, mientras que Casiano Mouriño Maquieira la banda.

Será en el Auditorio de Galicia a las 12:00 horas con entrada gratuita previa a la retirada de localidades en compostelacultura.gal o en el despacho de billetes de la Zona C.