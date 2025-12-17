Ofrecido por:
Aterriza en Galicia un increíble jardín con 20.000 rosas iluminadas en un pazo del siglo XIII
Se trata de una iniciativa de carácter solidario, realizada en colaboración con la Fundación Andrea, que ayuda a familias de niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales
Pese al frío, la Navidad es una época perfecta para salir a la calle, disfrutar del alumbrado navideño, patinar en la pista de hielo, participar en talleres navideños y, por supuesto, dejar los deseos a Papá Noel o a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
Entre las múltiples actividades que ofrece Galicia durante estas fechas, destaca una propuesta súper novedosa que atrae tanto a pequeños como a mayores: un increíble jardín con más de 20.000 rosas iluminadas situado en un pazo del siglo XIII.
20.000 rosas iluminadas con luces LED
La Navidad es una época llena de reencuentros y de recuerdos de aquellos familiares que ya no están con nosotros. En este contexto, el Jardín Infinito rinde homenaje a los seres de luz de nuestras vidas, al mismo tiempo que apuesta por una vertiente solidaria.
"El Jardín Infinito es una oportunidad para recordar a los seres de luz de nuestras vidas, los que están y los que ya no están, para expresar todo lo que nos gustaría poder decirles y ofrecerles nuestro cariño más allá del tiempo", comentan sus organizadores.
Este espacio, inundado por 20.000 rosas, iluminadas con luces LED, permanecerá abierto hasta el 9 de enero de 2026, en horario de 18:00 a 22:00 horas. Excepcionalmente, no abrirá sus puertas los días 24, 25 y 31 de diciembre, ni el 1 de enero de 2026.
El Jardín Infinito se encuentra en un lugar de gran interés: el Pazo de San Lorenzo, a solo 5 minutos a pie de la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Su acceso tiene un precio de 3 euros por persona, aunque quienes deseen iluminar una de las rosas deben realizar una aportación solidaria.
La donación mínima es de 10 euros por rosa, y el dinero recaudado se destinará a los proyectos activos de la Fundación Andrea, a favor de las familias con niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.
En concreto, los fondos recaudados se destinarán a becas de soporte vital (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, terapia acuática...), a viviendas a disposición de las familias que se desplazan a Santiago para largos ingresos hospitalarios y a la dulcificación de espacios pediátricos hospitalarios.
Además, quienes no puedan desplazarse pero deseen colaborar con la causa, podrán realizar su donación online. "Uno de nuestros voluntarios escribirá a mano tu dedicatoria y la colocará en el jardín en tu nombre", señalan los organizadores.