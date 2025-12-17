Aterriza en Galicia un increíble jardín con 20.000 rosas iluminadas en un pazo del siglo XIII

Pese al frío, la Navidad es una época perfecta para salir a la calle, disfrutar del alumbrado navideño, patinar en la pista de hielo, participar en talleres navideños y, por supuesto, dejar los deseos a Papá Noel o a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Entre las múltiples actividades que ofrece Galicia durante estas fechas, destaca una propuesta súper novedosa que atrae tanto a pequeños como a mayores: un increíble jardín con más de 20.000 rosas iluminadas situado en un pazo del siglo XIII.

20.000 rosas iluminadas con luces LED

La Navidad es una época llena de reencuentros y de recuerdos de aquellos familiares que ya no están con nosotros. En este contexto, el Jardín Infinito rinde homenaje a los seres de luz de nuestras vidas, al mismo tiempo que apuesta por una vertiente solidaria.

"El Jardín Infinito es una oportunidad para recordar a los seres de luz de nuestras vidas, los que están y los que ya no están, para expresar todo lo que nos gustaría poder decirles y ofrecerles nuestro cariño más allá del tiempo", comentan sus organizadores.

Este espacio, inundado por 20.000 rosas, iluminadas con luces LED, permanecerá abierto hasta el 9 de enero de 2026, en horario de 18:00 a 22:00 horas. Excepcionalmente, no abrirá sus puertas los días 24, 25 y 31 de diciembre, ni el 1 de enero de 2026.

✨ El Jardín Infinito en Santiago de Compostela ✨ Hay planes que iluminan la ciudad… y otros que iluminan corazones 💫 En el Pazo de San Lorenzo puedes visitar El Jardín Infinito, una iniciativa solidaria de la Fundación Andrea en apoyo a niños con enfermedades de larga duración o terminales ❤️ 🌹 Más de 20.000 rosas iluminadas 🌹 Posibilidad de dedicar una rosa a ese ser de luz que ilumina tu vida… o que la iluminó para siempre 💶 Entrada general: 3 € 🌹 Dedicación de rosa: desde 10 € 📅 Abierto hasta el 9 de enero 🕯️ Horario: todos los días de 18:00 a 22:00 ❌ Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre 👉 ¿No puedes visitarlo en persona? También puedes dedicar una rosa a través de su web y formar parte de este jardín infinito desde cualquier lugar ✨ Un plan solidario, emocionante y perfecto para estas fechas.

El Jardín Infinito se encuentra en un lugar de gran interés: el Pazo de San Lorenzo, a solo 5 minutos a pie de la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Su acceso tiene un precio de 3 euros por persona, aunque quienes deseen iluminar una de las rosas deben realizar una aportación solidaria.

La donación mínima es de 10 euros por rosa, y el dinero recaudado se destinará a los proyectos activos de la Fundación Andrea, a favor de las familias con niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.

En concreto, los fondos recaudados se destinarán a becas de soporte vital (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, terapia acuática...), a viviendas a disposición de las familias que se desplazan a Santiago para largos ingresos hospitalarios y a la dulcificación de espacios pediátricos hospitalarios.

Además, quienes no puedan desplazarse pero deseen colaborar con la causa, podrán realizar su donación online. "Uno de nuestros voluntarios escribirá a mano tu dedicatoria y la colocará en el jardín en tu nombre", señalan los organizadores.