Ese número de A Coruña que te llama al móvil es en realidad un timo

Puede que haya muy pocas cosas en las que todos los ciudadanos estemos de acuerdo, pero hay una que genera unanimidad, por difícil que parezca: el cansancio absoluto ante las llamadas de spam. Esas que siempre llegan en el momento menos oportuno y que acaban provocando más frustración que otra cosa.

Descuelgas el teléfono porque el número parece normal y, al contestar, te encuentras con una grabación ofreciendo publicidad, un intento de estafa o un silencio al otro lado de la línea. ¿Y si te dijéramos que uno de los números spam más activos del momento pertenece a la provincia de A Coruña? Te contamos cuál es.

Prefijo 881

Existe un número que, a priori, parece normal, pero no lo es. Proviene de la provincia de A Coruña y es de los números de spam más activos actualmente o, dicho de otra forma, uno de los que más molestan, incluso más que el de tu ex.

La escena siempre suele ser la misma. Suena el teléfono en el peor momento posible, en mitad de una reunión, mientras cocinas o justo en el momento en el que te sientas a descansar en el sofá. Miras la pantalla: prefijo 881, parece un número cualquiera, incluso local.

Lo coges. Error. Al otro lado te espera una máquina automática con una súper oferta que no vas a poder rechazar o, en el mejor de los casos, un silencio que no entiendes y que te hace preguntarte por qué has descolgado.

Este número se ha convertido en uno de los más reportados como spam del momento, acumulando quejas de usuarios hartos de recibir llamadas sin sentido. No importa la hora ni el día: el 881 558 813 te llamará en el peor momento posible y cuando menos te apetece.

Lo curioso es que, aunque muchos ya lo tienen bloqueado, siempre hay alguien que vuelve a caer, porque las llamadas de spam se aprovechan de la duda de si algo es o no es importante. Spoiler: casi nunca lo es.

Así que ya lo sabes, si recibes una llamada del 881 558 813, no dudes en ignorarlo con toda la tranquilidad del mundo y, de paso, bloquéalo para quitarte un problema y un estorbo más de encima.