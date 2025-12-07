Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, domingo 7 de diciembre

Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, sábado 6 de diciembre

A Coruña finaliza el fin de semana con otro concierto gratuito, que en esta ocasión estará protagonizada por la Coral Iglesia Evangélica de Marín.

Otros posibles planes de los que se puede disfrutar estos días son las luces de Navidad, el mercado de María Pita, la pista cubierta en el Muelle de Batería o la exposición de la fotógrafa Annie Leibovitz: Wonderland.

Concierto de la Coral Iglesia Evangélica de Marín - Celebra o regalo do Nadal

El día de hoy, domingo 7, cerramos el fin de semana con un concierto navideño completamente gratuito por parte de la Coral de la Iglesia Evangélica de Marín.

A las 19:00 horas se subirán al escenario del Teatro Colón para ir calentando los espíritus navideños con canciones temáticas y tan especiales para esta época del año.

La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Pop up navideña de Zara

El día de hoy se podrá volver a disfrutar de la pop up navideña de Zara situada en la calle Compostela, que este año cumple cinco años.

Nada más entrar en el local nos recibirá un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos. La planta baja dispone de una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

XV Feria del Dulce del Convento - ExpoConvento

La 15.ª edición de ExpoConvento continúa este domingo 7 desde las 10:30 horas en la Iglesia Padres Capuchinos. Se extenderá hasta el lunes 8.

Todo aquel que desee visitar esta emblemática feria de la ciudad herculina podrá disfrutar de una amplia oferta de turrones, mazapanes y pastas elaboradas de manera completamente artesanal.

Si quieres conseguir los mejores postres para servir durante estas Navidades entonces no dudes en acercarte hasta la feria de ExpoConvento.

Un año más, diferentes conventos a lo largo de toda España se reúnen en la ciudad de cristal para ofrecer a los amantes del dulce artesanal los mejores postres que probarán estas Navidades.

El horario será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Luces de Navidad

En esta nueva edición de 2025, alrededor de 3 millones de luces LED y 500 arcos se encenderán a lo largo de A Coruña, adornando cada rincón de la ciudad de cristal y llenándolo de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces de blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces que serán colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que, además, se extenderán hasta los diferentes barrios que rodean el centro herculino.

Mercado de Navidad de María Pita

El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita se puede visitar el día de hoy, domingo 7 de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También hay un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Estará abierto al público hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Atracciones de Navidad en Méndez Núñez

El día de hoy se podrá disfrutar de las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez.

Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Además, la zona estará ambientada con diferentes adornos y esculturas navideñas, ideales para sacarse fotos.

Pista de hielo cubierta

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada. Ideal tanto para adultos como para niños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: