Qué hacer en Santiago de Compostela por la Navidad 2025 hoy, viernes 5 de diciembre

Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, viernes 5 de diciembre, por la Navidad 2025

La programación de Navidad en Santiago de Compostela continúa este viernes, 5 de diciembre, con especial protagonismo en la Praza Roxa donde se inaugura hoy el espacio Carpa Roxa, que contará con actividades para todos los públicos durante estas Navidades.

Luces de Navidad

Las calles de Compostela están adornadas con un centenar de luces de Navidad que las iluminan, creando un espacio y momentos de lo más ilusionante. Aquí te dejamos un pequeño resumen de los puntos que no pueden faltar en un paseo navideño:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Praza de Cervantes iluminada Quincemil

Mercado de Nadal

Continúa el Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, con decenas de puestos de artesanía, con productos que van desde joyas, gastronomía, decoración hasta ilustración y diseño.

Mercado de Nadal de Santiago de Compostela Quincemil

Talleres Infantiles

El Espacio Infantil, localizado en el Mercado do Nadal, acoge diversos talleres, gratuitos, dirigidos a los más pequeños de la casa, acompañados de un adulto.

De esta manera, a las 18:00 horas, se podrá disfrutar del taller Un bonequiño diferente.

Carpa Roxa

Este viernes 5 de diciembre se inaugura la Carpa Roxa, en la Praza Roxa del Ensanche de Santiago de Compostela. Allí, se darán cita diversas actividades navideñas gratuitas dirigidas a todos los públicos.

Para empezar de la mejor manera posible, hoy se celebra el Especial Nadal del Colectivo do Flow. Se trata de una compañía con actores y actrices pincheleiros que, en su especial improvisación de Navidad, no olvidan los pequeños detalles y le darán voz a alimentos, adornos y figuras para que cuenten, con voz propia, cómo es formar parte de una fiesta universal no siendo más que un decorado.

Berenguela na gaiola

Durante este viernes, 5 de diciembre, se podrá disfrutar del espectáculo teatral Berenguela na gaiola. Será a las 18:00 horas en el Salón Teatro y el precio de la entrada va desde los diez euros.

Se trata de una representación donde cada actor y actriz elige el personaje que quiere representar. Entrarán y saldrán de escena, debatiendo, interrumpiendo el desarrollo de la obra, actuando como si estuvieran en ese pasado que creían olvidado porque sucedió hace muchos años, en la ilusión de la infancia.