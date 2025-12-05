Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, viernes 5 de diciembre

Tras la inauguración del día de ayer, la emblemática pop up navideña de Zara de la calle Compostela queda abierta al público durante todo el mes de diciembre.

Además, llegamos al clímax de la primera semana de diciembre con una programación que incluye la representación de la ópera de Debussy Pélleas et Mélisande y el espectáculo de danza de Félix Fernández: Xavier a través de min.

Pop up navideña de Zara

Oficialmente estamos en época de Navidad.

Por si acaso alguien todavía no sentía el espíritu navideño tras haber visto el encendido de las luces navideñas y el mercado de María Pita, la tienda de Zara de la calle Compostela ha inaugurado su nueva pop up.

Por quinto año consecutivo se podrá volver a visitar este espacio tan mágico.

Nada más entrar en el loca nos recibirá un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos. La planta baja dispone de una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

Representación de la ópera Pélleas et Mélisande de Debussy

El día de hoy, viernes 5, la ciudad herculina acogerá por primera vez una de las óperas más conocidas de Claude Debussy: Pélleas et Mélisande.

La Orquesta Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de José Miguel Pérez-Sierra, y el Coro GAOS nos regalarán una jornada en el Teatro Colón, desde las 19:00 horas, donde exploraremos musicalmente las profundidades del alma humana.

Las entradas se encuentran a la venta en Ataquilla.com desde 27 euros.

Espectáculo de Danza - Xavier a través de min de Félix Fernández

Hoy, viernes 5, también tenemos cita en el Teatro Rosalía, pues tendrá lugar la representación del espectáculo de danza bautizado como Xavier a través de min, interpretado y dirigido por Félix Fernández.

Se trata de una obra de corte autobiográfico en la que el artista homenajea a su hermano, Xavier Fernández, y cuenta lo que le dejó en vida a través de la danza, el espacio sonoro-musical, la voz, el texto y la instalación.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 6,40 euros.

Talleres de Navidad en A Casa dos Xoguetes

Tras la jornada de inaguración del día de ayer, todo el día de hoy se podrá seguir disfrutando de diferentes talleres y actividades infantiles en A Casa dos Xoguetes, ubicada en la plaza de Costa da Palloza de la ciudad herculina.

Además, hasta el 31 de diciembre se podrá donar juguetes que están en desuso para poder llenar de ilusión a otros niños y niñas durante estas fechas tan mágicas.

Los talleres gratuitos que el día de hoy, viernes 5, acogerá A Casa dos Xoguetes:

15:00 horas - Scape Room: Salva o Nadal

15:15 horas - Den-den Daiko con materiales reciclados (4-5 anos)

(4-5 anos) 16:05 horas - Portacolores con materiales reciclados (6-7-8 anos)

(6-7-8 anos) 16:55 horas - Portacolores con materiales reciclados (9-10 anos)

(9-10 anos) 17:45 horas - O nariz de Rodolfo

XV Feria del Dulce del Convento - ExpoConvento

La 15.ª edición de ExpoConvento continúa este viernes 5 desde las 10:30 horas en la Iglesia Padres Capuchinos. Se extenderá hasta el lunes 8.

Todo aquel que desee visitar esta emblemática feria de la ciudad herculina podrá disfrutar de una amplia oferta de turrones, mazapanes y pastas elaboradas de manera completamente artesanal.

Si quieres conseguir los mejores postres para servir durante estas Navidades entonces no dudes en acercarte hasta la feria de ExpoConvento.

Un año más, diferentes conventos a lo largo de toda España se reúnen en la ciudad de cristal para ofrecer a los amantes del dulce artesanal los mejores postres que probarán estas Navidades.

El horario será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Luces de Navidad

En esta nueva edición de 2025, alrededor de 3 millones de luces LED y 500 arcos se encenderán a lo largo de A Coruña, adornando cada rincón de la ciudad de cristal y llenándolo de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces de blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces que serán colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que, además, se extenderán hasta los diferentes barrios que rodean el centro herculino.

Mercado de Navidad de María Pita

El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita se puede visitar el día de hoy, viernes 5, en horario de tarde, es decir, de 17:00 a 22:00 horas.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También hay un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Estará abierto al público hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Atracciones de Navidad en Méndez Núñez

El día de hoy se podrá disfrutar de las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez.

Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Además, la zona estará ambientada con diferentes adornos y esculturas navideñas, ideales para sacarse fotos.

Pista de hielo cubierta

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada. Ideal tanto para adultos como para niños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: