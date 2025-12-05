¿Cuánto cuesta patinar sobre hielo en A Coruña y Oleiros? Horarios y días de apertura de las pistas

Una imagen de la pista de hielo de A Coruña. Quincemil.

Las pistas de hielo son un gran reclamo durante la temporada navideña. Las caídas y las risas están aseguradas con esta fría actividad que gusta por igual a pequeños y mayores y que es posible disfrutar desde hace unos días tanto en A Coruña como en Oleiros.

Y es que ambos concellos cuentan con instalaciones abiertas al público en las que también se pueden organizar actividades para escolares. Una forma divertida de pasar la tarde antes de que termine el colegio o de pasar la jornada cuando las vacaciones lleguen y los más pequeños quieran pasar tiempo fuera de casa.

Tanto la pista de hielo de A Coruña como la de Oleiros están ya abiertas. En este artículo te contamos los días y horarios de apertura y los precios para poder patinar en ambas instalaciones.

A Coruña

Imagen exterior de la pista de hielo del Puerto de A Coruña. Quincemil.

La pista de hielo de A Coruña, ubicada en el puerto y accesible desde la plaza de Ourense, abrió al público el pasado 21 de noviembre. "En Galicia hay muy pocas y hay mucha demanda", comentaba Merche, una de las personas que esperaron a las puertas del recinto la apertura de la actividad.

La pista de patinaje estará abierta hasta el 1 de febrero del 2026. Los horarios son los siguientes:

Durante el periodo lectivo De lunes a jueves de 16:00 a 21:30 horas, extendiéndose los viernes hasta las 23:00 Fines de semana y festivos, de 11:00 a 23:00 horas

Durante las vacaciones Del 20 de diciembre al 11 de enero abrirá todos los días en horario ininterrumpido de 11:00 a 23:00 horas.

Días 24 y el 31 de diciembre, entre las 11:00 y las 18:00 horas

Día 25 de diciembre y los días 1 y 6 de enero, de 18:00 a 23:00 horas

Patinar en esta pista tiene un coste de 9,90 euros por cada 30 minutos e incluye el alquiler de los patines. Las personas que accedan deberán hacerlo con guantes, que también será posible alquilar en el propio recinto por dos euros más.

Oleiros

La pista de hielo de Oleiros (A Coruña) en una imagen de archivo. Cedida

Oleiros abrió el pasado 28 de noviembre la pista de hielo. Ubicada en el Polideportivo de la avenida II República de Oleiros, la instalación mantendrá su actividad hasta el 11 de enero y desde este 5 de diciembre, se complementa con otras atracciones en la plaza de Esther Pita de Santa Cruz.

La pista de hielo de Oleiros se podrá disfrutar hasta después de Reyes. Los horarios son los siguientes:

Durante el período lectivo De lunes a jueves, de 16:45 a 21:30 horas Viernes, de 16:00 a 23:30 horas Fines de semana y festivos, de 11:00 a 23:00 horas

Durante las vacaciones De lunes a domingo, de 11:00 a 23:00 horas de forma ininterrumpida

Días 24 y 31 de diciembre, de 11:00 a 18:15 horas

Días 25 de diciembre y 1 de enero, de 18:30 a 22:45 horas

Día 6 de enero, Reyes, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:45 a 3 horas

El acceso a la pista de hielo durante media hora tiene un coste de 6 euros e incluye el alquiler de patines. Es obligatorio llevar guantes.