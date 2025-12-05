Ofrecido por:
¿Cuánto cuesta patinar sobre hielo en A Coruña y Oleiros? Horarios y días de apertura de las pistas
Patinar sobre hielo es una de las actividades favoritas de muchas personas que aprovechan la época navideña para mostrar su destreza en los patines
Te puede interesar: Todo sobre la Navidad 2025 en A Coruña: luces, atracciones, mercado, conciertos, Reyes Magos...
Las pistas de hielo son un gran reclamo durante la temporada navideña. Las caídas y las risas están aseguradas con esta fría actividad que gusta por igual a pequeños y mayores y que es posible disfrutar desde hace unos días tanto en A Coruña como en Oleiros.
Y es que ambos concellos cuentan con instalaciones abiertas al público en las que también se pueden organizar actividades para escolares. Una forma divertida de pasar la tarde antes de que termine el colegio o de pasar la jornada cuando las vacaciones lleguen y los más pequeños quieran pasar tiempo fuera de casa.
Tanto la pista de hielo de A Coruña como la de Oleiros están ya abiertas. En este artículo te contamos los días y horarios de apertura y los precios para poder patinar en ambas instalaciones.
A Coruña
La pista de hielo de A Coruña, ubicada en el puerto y accesible desde la plaza de Ourense, abrió al público el pasado 21 de noviembre. "En Galicia hay muy pocas y hay mucha demanda", comentaba Merche, una de las personas que esperaron a las puertas del recinto la apertura de la actividad.
La pista de patinaje estará abierta hasta el 1 de febrero del 2026. Los horarios son los siguientes:
- Durante el periodo lectivo
- De lunes a jueves de 16:00 a 21:30 horas, extendiéndose los viernes hasta las 23:00
- Fines de semana y festivos, de 11:00 a 23:00 horas
- Durante las vacaciones
- Del 20 de diciembre al 11 de enero abrirá todos los días en horario ininterrumpido de 11:00 a 23:00 horas.
- Días 24 y el 31 de diciembre, entre las 11:00 y las 18:00 horas
- Día 25 de diciembre y los días 1 y 6 de enero, de 18:00 a 23:00 horas
Patinar en esta pista tiene un coste de 9,90 euros por cada 30 minutos e incluye el alquiler de los patines. Las personas que accedan deberán hacerlo con guantes, que también será posible alquilar en el propio recinto por dos euros más.
Oleiros
Oleiros abrió el pasado 28 de noviembre la pista de hielo. Ubicada en el Polideportivo de la avenida II República de Oleiros, la instalación mantendrá su actividad hasta el 11 de enero y desde este 5 de diciembre, se complementa con otras atracciones en la plaza de Esther Pita de Santa Cruz.
La pista de hielo de Oleiros se podrá disfrutar hasta después de Reyes. Los horarios son los siguientes:
- Durante el período lectivo
- De lunes a jueves, de 16:45 a 21:30 horas
- Viernes, de 16:00 a 23:30 horas
- Fines de semana y festivos, de 11:00 a 23:00 horas
- Durante las vacaciones
- De lunes a domingo, de 11:00 a 23:00 horas de forma ininterrumpida
- Días 24 y 31 de diciembre, de 11:00 a 18:15 horas
- Días 25 de diciembre y 1 de enero, de 18:30 a 22:45 horas
- Día 6 de enero, Reyes, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:45 a 3 horas
El acceso a la pista de hielo durante media hora tiene un coste de 6 euros e incluye el alquiler de patines. Es obligatorio llevar guantes.