Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, miércoles 3 de diciembre

Qué hacer en A Coruña hoy, miércoles 3 de diciembre, por la Navidad 2025

Las lluvias que ya anuncian la llegada del invierno nos recomiendan hacer algún plan que nos resguarde del temporal en A Coruña. Por ello, el día de hoy recomendamos echarle un vistazo a la Casa Museo Picasso, que a partir de las 19:00 horas ofrece una visita guiada.

Pero, sin lugar a dudas, la gran protagonista de hoy es la Feria del Dulce del Convento -más conocida como ExpoConvento- que arranca con su XV edición en la Parroquia Divina Pastora de los Capuchinos.

XV Feria del Dulce del Convento - ExpoConvento

La 15.ª edición de ExpoConvento arranca por todo lo alto este miércoles 3 a las 10:30 horas en la Iglesia Padres Capuchinos. Se extenderá hasta el lunes 8.

Todo aquel que desee visitar esta emblemática feria de la ciudad herculina podrá disfrutar de una amplia oferta de turrones, mazapanes y pastas elaboradas de manera completamente artesanal.

Si quieres conseguir los mejores postres para servir durante estas Navidades entonces no dudes en acercarte hasta la feria de ExpoConvento.

Un año más, diferentes conventos a lo largo de toda España se reúnen en la ciudad de cristal para ofrecer a los amantes del dulce artesanal los mejores postres que probarán estas Navidades.

El horario será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Visita guiada a la Casa Museo Picasso

Este miércoles 3 a las 19:00 horas se podrá acudir a una visita guiada gratuita por la Casa Museo Picasso, un plan cultural para disfrutar en compañía de familia o amigos.

El edificio dispone de tres plantas diferentes. La primera está destinada a los usos múltiples que amplían la actividad cultural de la Casa Museo, la segunda se trata de la vivienda de la familia Ruiz Picasso y la tercera se encarga de complementar la información del museo.

Hay, además, varios óleos sobre lienzo, madera, dibujos a lápiz, pluma, tintas, carboncillos y acuarelas.

Para complementar la visita, también se podrá disfrutar de la exposición permanente Sueño y mentiras de Franco.

Luces de Navidad

En esta nueva edición de 2025, alrededor de 3 millones de luces LED y 500 arcos se encenderán a lo largo de A Coruña, adornando cada rincón de la ciudad de cristal y llenándolo de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces de blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces que serán colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que, además, se extenderán hasta los diferentes barrios que rodean el centro herculino.

Mercado de Navidad de María Pita

El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita se puede visitar el día de hoy, miércoles 3, en horario de tarde, es decir, de 17:00 a 22:00 horas.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También hay un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Estará abierto al público hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Atracciones de Navidad en Méndez Núñez

El día de hoy se podrá disfrutar de las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez.

Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Además, la zona estará ambientada con diferentes adornos y esculturas navideñas, ideales para sacarse fotos.

Pista de hielo cubierta

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada. Ideal tanto para adultos como para niños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: