A Coruña se vuelca con ENKI en un Día de la Discapacidad lleno de movimiento e inclusión

La Fundación ENKI llenó este miércoles el centro de A Coruña de movimiento, visibilidad y comunidad, celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un encuentro a modo de quedada abierta y no competitiva que reunió a más de cien personas frente a su nuevo espacio en la explanada del Parrote.

La iniciativa, fiel al espíritu de la entidad, buscó recordar que la inclusión se construye en la calle, ocupando el espacio público en igualdad.

Durante toda la tarde, participantes de todas las edades se sumaron a la propuesta de ENKI, una actividad que invitaba a correr, caminar o simplemente avanzar a cualquier ritmo, siempre con el mismo objetivo: sumar pasos por la inclusión y hacer visible la diversidad funcional.

La jornada, promovida con la colaboración del Club de Atletismo de Sada (CAS) y de Marines, reforzó el valor del ocio compartido como herramienta de sensibilización y facilitó encuentros entre vecinos, clubes y entidades sociales.

"Cuando una ciudad se mueve unida, la inclusión gana terreno", destacó Carmen Touza, directora de la Fundación ENKI, que agradeció la implicación de todos los asistentes y el respaldo de las organizaciones colaboradoras.

Sus palabras acompañaron una mañana de apoyo colectivo en la que el deporte volvió a demostrar su capacidad para derribar barreras.

La celebración se unió también a la marcha "Baixo o mesmo paraugas", una cita que desde 2016 convoca a entidades y ciudadanía bajo un mar de paraguas de colores para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad.

El recorrido, con salida y llegada en el Parrote, dejó imágenes de unidad y participación que reafirmaron el mensaje central del día.