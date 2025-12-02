El piloto de avión que trasladó un riñón para trasplantar en A Coruña: "No lo solemos hacer habitualmente"

Ser piloto es una profesión fascinante. Contemplar el mundo desde las alturas es el sueño de muchos niños que, desde muy pequeños, incluso a los 7 u 8 años, ya imaginan prepararse para lograrlo cuando sean mayores.

Las funciones de un piloto van mucho más allá de trasladar pasajeros; en ocasiones, también implica transportar órganos a la otra punta del país para que lleguen a sus receptores y puedan ser trasplantados a tiempo.

Más de 1.000 órganos en los últimos 20 años

El usuario de X (antes Twitter) @ignacioA320 vivió el pasado mes de noviembre una experiencia que nunca olvidará: viajó de Barcelona a A Coruña en un vuelo regular, pero lo hizo transportando un riñón que debía ser trasplantado con urgencia en la ciudad herculina.

"No lo solemos hacer habitualmente", reconoce al otro lado del teléfono. "Mi compañía tiene un acuerdo con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y, si hay vuelos cuyos horarios encajan, les facilita el traslado hasta el destino donde debe llegar el órgano".

En los últimos 20 años, esta reconocida compañía aérea ha transportado más de 1.000 órganos y, en líneas generales, "suelen ser riñones e hígados". "A nosotros nos avisan con antelación, sobre todo por si llega con un poco de retraso. Un profesional sanitario nos lo entrega con toda la documentación pertinente y luego nosotros elaboramos un informe", explica @ignacioA320 sobre el procedimiento.

Una vez en el aeropuerto de destino, una ambulancia espera en pista para recibir el órgano y trasladarlo de inmediato al hospital correspondiente.

Vuelo especial, transportando un órgano a su nuevo receptor.



Inestimable ayuda de @controladores dándonos un directo al IAF de Coruña para que llegase lo antes posible. pic.twitter.com/a5p0LWRs0Q — IgnacioA320 (@ignacioA320) November 21, 2025

En su caso, el piloto debe custodiar el órgano hasta entregarlo a los técnicos. "Es un procedimiento interno de la compañía", detalla, antes de añadir: "Llevamos un equipo médico de emergencia y aseguramos el contenedor donde viaja el órgano con amarres para que vaya seguro".

Cuando un órgano necesita ser trasplantado, el tiempo es un factor crítico. No obstante, @ignacioA320 explica que la salida del vuelo no suele sufrir alternaciones, salvo que el órgano llegue con algo de retraso, avisando siempre a los pasajeros. Eso sí, "tenemos especial cuidado", subraya.

La climatología es otra variable a tener en cuenta. En el vuelo a A Coruña del pasado 21 de noviembre existía la posibilidad de niebla y, en ese caso, explica @ignacioA320, se valora la opción de aterrizar en otro aeropuerto. "Teníamos como alternativas Santiago y Vigo, antes de un desvío a Madrid".

En caso de que hubiera sido necesario cambiar de aeropuerto por las condiciones meteorológicas, el piloto detalla que deberían haber contactado con el ACAS, un sistema de mensajería interna. "Enviamos un informe a la compañía y esta, a través de la ONT, habría desviado una ambulancia a Santiago", precisa.