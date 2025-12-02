Polémica en A Coruña por el mercado navideño de María Pita: "Lo que pides vs. lo que te llega"

Una comparativa entre un mercado centroeuropeo y el de A Coruña PP / Enrique Romanos Tardío

A Coruña destaca en muchos ámbitos, pero cuando se trata de la Navidad, está claro que Vigo se lleva la palma. Mientras la ciudad olívica atrae a turistas de todo el mundo con su espectacular alumbrado, aquí todavía falta mucho espíritu navideño para alcanzarlos.

Desde que el pasado viernes la ciudad herculina encendió sus luces de la mano de una de las mayores leyendas del Dépor, Bebeto, numerosos coruñeses han expresado su decepción por la "cutrez" del mercado navideño instalado en la plaza de María Pita.

Aunque la presencia del exjugador del Deportivo generó una gran expectación y llenó de ilusión las calles de A Coruña, lo que quedó después no convenció a buena parte de los visitantes. Las casetas del tradicional mercado comenzaron a montarse el mismo día del encendido, y la combinación de prisas y mal tiempo impidió completar la instalación ese mismo día.

La imagen posterior fue desoladora: "Falta de iluminación y decoración", coincidían lectores de Quincemil en un vídeo publicado en la cuenta de Instagram del medio. En la publicación, que informaba del cierre del mercado apenas tres días después de su apertura —este 1 de diciembre— debido al temporal, se acumularon cerca de 100 comentarios críticos.

En redes sociales tampoco tardaron en surgir comparaciones irónicas: "Lo que pides vs. lo que te llega", escribían numerosos usuarios en 'X', recordando la promesa del Gobierno local de que el mercado tendría un estilo "centroeuropeo". El PP se sumóasegurando en su cuenta de 'X' que "prometieron un mercado a la altura de Praga o Viena y esto es lo que tocó en A Coruña".

Inés Rey anunció que en María Pita habría un típico poblado navideño centroeuropeo



Desde el Concello, sin embargo, insisten en que el mercado aún no está terminado. Explican que algunas casetas siguen sin montar porque la plaza tuvo que despejarse el viernes para acoger el encendido de luces protagonizado por Bebeto, un acto que congregó a cientos de deportivistas.

A ello se suma el mal tiempo, que ha dificultado la instalación del resto de elementos decorativos. Todavía faltan luces, uno de los aspectos más señalados por los visitantes, que incluso comparan el mercado con la Feria Medieval de agosto.

"Venden más sartenes que juguetes"

La crítica también se centra en la oferta de productos. "No vi nada navideño: un mini arbolito con cuatro luces... Me ha parecido todo muy pobre. No siento que sea Navidad en Coruña", comentaba Bea a través de un comentario de Instagram.

Fadi, dueño del bar Alma en la propia plaza, coincide: "No hay nada para niños. Venden más sartenes que juguetes". Además, algunos hosteleros muestran su descontento por otro motivo: "Consumen en la plaza y luego vienen a ocupar nuestras mesas con sus consumiciones".

Puesto de sartenes en el Mercado Navideño PP de A Coruña

Sin embargo, respecto a lo que se vende en el Mercado el Concello no puede hacer nada. Lo que ofrezcan los puestos depende de la concesionaria que ganó el concurso.

Al go que también ha afectado a una artesana que se ha puesto en contacto con ese medio para expresar su indignación por la tardanza en el montaje de las casetas: "Tanto yo como mi marido hemos caído en la trampa de este "súper mega mercado navideño", y no hemos podido abrir porque las casetas a mi me la han montado por la tarde -refiriéndose al viernes- y a él se la han dejado sin techo".

Varias peleas

Otro local de la plaza, que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias, denuncia problemas de convivencia con algunos trabajadores del mercado: "El viernes hubo una pelea y el sábado dos. Cuando cierran los puestos vienen aquí a beber y se pasan de copas. Ya tuve que enfrentarme a ellos tres veces".

Para algunos negocios, como el Bao Vao, la presencia del mercado ha supuesto un aumento de clientela, aunque no suficiente: "El viernes, durante el encendido, muy bien. Pero el resto de días, con el mal tiempo, la gente da una vuelta y se va", explicaba Vicent, uno de los empleados, a Quincemil.

Falta rematarlo

Las condiciones climatológicas adversas de los dos primeros días de diciembre —el mercado abrió el 29 de noviembre— obligaron a su cierre temporal y dificultaron la instalación de los elementos pendientes.

Se espera que en los próximos días la plaza de María Pita pueda contar finalmente con un mercado navideño en condiciones, con las casetas que faltan —incluida la de Papá Noel— y la iluminación prometida para unos puestos que, en ediciones anteriores, nunca habían decepcionado a los coruñeses.