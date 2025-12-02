Estos son los grandes conciertos y eventos que acogerá Ferrol este diciembre para despedir 2025

Estos son los grandes conciertos y eventos de diciembre 2025 en Ferrol

La ciudad Ferrol estrena el mes de diciembre con la inauguración de su gran Mercado Navideño, que se suma al adornado de Navidad, que ya se pudo visitar durante los últimos días de noviembre.

A esto se suman también otros eventos, como el concierto de Domenico Codispoti y Esteban Ocaña, el espectáculo mágico de Reinventio y una nueva edición de Galicia Magic Fest en el barrio de Narón.

Todo el mes: Luces de Navidad

Imagen de la iluminación festiva de Ferrol. Concello de Ferrol.

El pasado mes de noviembre se inauguró oficialmente la temporada de Navidad con el encendido de las luces a lo largo de toda la ciudad ferrolana.

En Quincemil hemos hecho una lista de las instalaciones que ningún ferrolano se puede quedar sin visitar:

Tren luminoso de ocho metros en la plaza de Amboage

de ocho metros en la plaza de Amboage Cortina de luz en la estatua del Marqués

en la estatua del Marqués Cono luminoso en la plaza de Armas

en la plaza de Armas Decoración navideña en los barrios de Canido, el Inferniño, San Xoán y Praza Vella

A estas se complementará el alumbrado de las calles de todo Ferrol, que llenarán de color cada rincón de la ciudad.

Desde el 5 de diciembre: Mercado Navideño de Ferrol

El Mercado Navideño de Ferrol regresa estas Navidades 2025 para llenar las calles ferrolanas de ilusión

Un año más, el Mercado Navideño de Ferrol vuelve a la Plaza del Ayuntamiento desde el viernes 5 de diciembre hasta el sábado 6 de enero.

Se podrá disfrutar de 20 casetas de artesanía y productos navideños; un poblado navideño temático con casas de madera y jardines; y espectáculos diarios, ideales para disfrutar con la familia al completo.

Además, también habrá talleres infantiles todos los días, un belén a tamaño real, granjas con animales reales, un carrusel infantil, un tren navideño y un trineo fotográfico.

Conciertos del mes en Ferrol

Los pianistas Domenico Codispoti y Esteban Ocaña en uno de sus conciertos

El último mes del año presenta en Ferrol una serie de conciertos que animarán las diferentes salas y teatros de la ciudad ferrolana. A continuación, en Quincemil os ofrecemos una lista de cuáles son los imprescindibles.

El jueves 4 a las 20:30 horas en el Teatro Jofre empezamos el mes por todo lo alto con un concierto de los pianistas Domenico Codispoti y Esteban Ocaña, quienes presentarán Le Grand Tango, un espectáculo en el que interpretarán temas como Milonga del Ángel o Tangata.

El sábado 6 a las 20:30 horas llega hasta el Teatro Jofre el músico y productor gallego Pablo Lesuit, una de las grandes voces de la escena indie nacional. Su estilo se caracteriza por beber del rock de los 60, la tradición gallega y la música contemporánea.

El jueves 18 a las 20:00 horas en llega al Pazo de la Cultura de Narón la formación The South Carolina Gospel Chorale para presentar su espectáculo Michael Jackson Happy Days, un gran homenaje en el que interpretarán los mayores éxitos del rey del pop.

El domingo 21 a las 19:00 horas el gaitero y músico gallego Carlos Núñez se presentará en el Pazo da Cultura para ofrecer a su público ferrolano un concierto inédito como parte del 30 aniversario de su álbum A Irmandade das Estrelas.

El sábado 27 a las 20:30 horas el Teatro Jofre recibe a PATÁX, el nuevo proyecto de jazz que lleva la fusión a otro nivel, pues a este se une el sonido flamenco y el folklore afrocubano, dándole a este grupo un sonido único que la ha permitido visitar diferentes escenarios a lo largo de toda Europa.

5 de diciembre: Representación de As alumnas

Este diciembre se podrá disfrutar de una obra de teatro adulta en el Teatro Jofre

El viernes 5 a las 20:30 horas se podrá disfrutar de la representación de la obra As alumnas en el Teatro Jofre.

Se trata de una obra dirigida al público adulto sobre la que la pedagoga gallega María Barbeito y cómo el franquismo fue un gran retroceso en la educación pública.

Las entradas se pueden conseguir desde 5 euros en Ataquilla.com

12 y 13 de diciembre: Reinventio

El gran espectáculo REINVENTIO llega a la ciudad herculina a inicios del año 2026

El viernes 12 y sábado 13 llegan al Teatro Jofre de Ferrol dos sesiones exclusivas del nuevo espectáculo Reinventio. El viernes 12 será a las 20:00 horas, mientras que el sábado 13 la primera de ellas iniciará a las 18:00 horas y la segunda será a partir de las 20:30 horas.

Este emocionante show fusiona magistralmente el circo, la danza y la magia para sumergir al público en un universo onírico similar a un cabaret narrativo vibrante.

Toda la familia podrá disfrutar de apariciones y desapariciones imposibles, levitaciones que desafían la gravedad... ¡Y muchísimo más! ¿Lo quieres descubrir? Entonces no te lo pienses más y consigue las entradas de Reinventio en Ataquilla.com desde 16,60 euros.

28 de diciembre: Espectáculo Jamming Sessions

El exitoso espectáculo de Madrid, Jamming Sessions, llega a la ciudad ferrolana

El domingo 28 a las 19:00 horas tendrá lugar uno de los últimos espectáculos del mes en el Teatro Jofre de Ferrol: Jamming Sessions, una divertida experiencia teatral mágica, exclusiva e irrepetible que no dejará a nadie indiferente.

Se trata de un show basado fundamentalmente en la improvisación teatral en el que el público también podrá participar.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 16,60 euros.

29 de diciembre: IX edición Galicia Magic Fest

Uno de los mayores festivales de magia e ilusionismo internacionales llega a la ciudad olívica este diciembre

El domingo 29 a las 20:30 horas llega al Pazo de la Cultura de Narón la 11.ª edición de Galicia Magic Fest, una cita para que toda la familia disfrute de los mejores espectáculos de magia e ilusionismo del mundo.

Las estrellas de esta edición son, una vez más, reconocidas personalidades dentro del mundo de la magia e ilusionismo:

Juliana Chen (Canadá/China), la Reina de la magia mundial

(Canadá/China), la Reina de la magia mundial Stuart MacDonald (Estados Unidos), el Genio cómico

(Estados Unidos), el Genio cómico Mirko Callaci (Argentina), el Maestro de la magia universal

(Argentina), el Maestro de la magia universal Magus Utopia (Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único

(Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único Pedro Volta (España), el anfitrión de lujo y alma del festival con su carisma y magia en escena

Las entradas se pueden conseguir desde 18 euros en padroadodecultura.es