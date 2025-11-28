La pista de hielo de Oleiros (A Coruña) abre al público con un horario navideño ampliado

La pista de hielo natural de Perillo abre hoy en la Polideportiva de la Avenida II República, inaugurando así una de las atracciones más esperadas del invierno en Oleiros.

El Ayuntamiento confirmó que la instalación permanecerá disponible hasta el 11 de enero, con un calendario de uso que se adaptará tanto al período lectivo como a las vacaciones navideñas.

En cada tramo horario, la organización garantiza todas las medidas de seguridad para disfrutar de la actividad con comodidad.

En período lectivo, la pista funcionará de lunes a jueves de 16:45 a 21:30, los viernes de 16:00 a 23:30 y los fines de semana y festivos de 11:00 a 23:00.

Durante las vacaciones de Navidad, el horario será ininterrumpido de 11:00 a 23:00, lo que permitirá una afluencia mayor de familias y visitantes.

Las fechas especiales también quedan definidas: el 24 y 31 de diciembre abrirá de 11:00 a 18:15, mientras que el 25 de diciembre y 1 de enero lo hará de 18:30 a 22:45.

El Día de Reyes, por su parte, la pista funcionará de 11:00 a 14:00 y de 16:45 a 23:00.

El acceso tendrá un coste de 6 euros por media hora, incluyendo el alquiler de patines. Desde la apertura será obligatorio llevar guantes, una medida pensada para aumentar la seguridad sobre el hielo. Según explicó el ayuntamiento en un comunicado, esta política busca facilitar la experiencia del patinaje a todas las edades y reforzar la prevención de lesiones leves durante la actividad.

Oleiros mantiene además su colaboración con los centros públicos de primaria, a los que ofrecerá salidas gratuitas para que el alumnado pueda disfrutar de la pista antes del inicio de las vacaciones. La administración local financiará íntegramente estas sesiones, beneficiando así a cientos de niños y niñas del municipio.

Esta iniciativa forma parte de un programa municipal que busca impulsar actividades de ocio saludable entre los más pequeños.

Más allá de la pista de Perillo, la Navidad también llegará a Santa Cruz, donde la Praza Esther Pita acogerá desde el 5 de diciembre nuevas atracciones infantiles a precios populares.

El espacio ofrecerá también talleres de artes plásticas, animación infantil y actuaciones musicales durante todo el mes de diciembre, conformando un calendario festivo pensado para dinamizar la vida social del municipio.