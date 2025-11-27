Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para despedir el mes de noviembre

El mes de noviembre se cierra en A Coruña por todo lo alto con un fin de semana cargado de grandes eventos que no te puedes perder. Uno de los principales eventos de estos días será el encendido de las luces de Navidad de la mano del exjugador del Deportivo de A Coruña, Bebeto, que inaugurará oficialmente la temporada navideña en la ciudad herculina. El acto será este viernes en la plaza de María Pita.

Pero más allá de esto, será posible disfrutar del concierto de Fito y Fitipaldis o de la exposición de Annie Leibovitz, así como del mercado navideño y de la pista de hielo del muelle de Batería y las atracciones de los Jardines de Méndez Núñez.

Encendido de las luces de Navidad

Plaza de María Pita, A Coruña. Foto: Concello de A Coruña.

El viernes 28 será el día en el que la temporada de Navidad de inicio de manera oficial con el encendido de las luces de la mano de Bebeto, exdeportivista que hace 30 años ganó con el equipo blanquiazul la Copa del Rey del 95.

La plaza de María Pita será el epicentro de este evento que se extrenderá por toda la ciudad de A Coruña, que a lo largo de todo el mes de diciembre ofrecerá diferentes actividades navideñas para todo el público. La programación se puede consultar en el siguiente artículo.

Pista de hielo y atracciones

A Coruña volverá tener una pista de hielo estas Navidades en el Muelle de Batería Quincemil

El pasado martes 25 se ha inaugurado de manera oficial una de las atracciones más significativas de esta época del año: la Pista de Hielo, situada en el Muelle de Batería. Se podrá disfrutar de estas instalaciones hasta el 1 de feberero.

Un plan imprescindible del invierno es pasar una mañana o tarde de patinando sobre hielo para después poder disfrutar de otras actividades que ofrece el centro de la ciudad herculina.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Los más pequeños, además, tendrán su espacio en los Jardines de Méndez Núñez, donde se está ultimando la colocación de las atracciones. Al tradicional tiovivo de A Coruña se suman otras divertidas propuestas como las camas eláscticas, los coches de choque o el tren. La previsión es que entren en funcionamiento este viernes.

Conciertos del fin de semana

El gran concierto de este fin de semana vendrá de la mano de Fito y Fitipaldis

Para cerrar el penúltimo mes del año por todo lo alto, la ciudad herculina nos ofrece un fin de semana cargado de conciertos para todos los gustos.

Iniciaremos con el esperado concierto de una de las leyendas del rock español: Fito y Fitipaldis, seguido de otros grandes grupos y artistas como Koko Jean & The Tonics, Javi Medina, Leon Benavente, Rakky Ripper, Las Migas y muchos más.

El viernes 28 a las 21:00 horas el Coliseum se llenará del atemporal sonido del rock español de Fito y Fitipaldis. El artista se presenta en la ciudad herculina como parte de su Aullidos Tour, donde presentará su nuevo álbum: El monte de los aullidos.

El viernes 28 también tenemos cita en el Museo MEGA, pues acogerá un concierto inédito de la banda Koko Jean & The Tonics. Tendrá lugar a las 21:00 horas y será un evento que combina ocio musical y gastronomía. La entrada incluye un maridaje de dos cañas de Estrella Galicia y dos tapas.

Para finalizar la jornada del viernes 28, Javi Medina se presentará en la Sala Garufa a las 22:00 horas como parte de su Gato Negro Tour de 2025. El reconocido artista español hará sonar por todo lo alto su característico flamenco contemporáneo.

El domingo 30 a las 20:00 horas nos despediremos del fin de semana de conciertos con un espectáculo en directo de Las Migas en el Teatro Colón. Presentarán su nuevo álbum, Flamencas, donde homenajean la esencia y pureza del flamenco.

Otros conciertos relevantes de este fin de semana son el de Pablo Lesuit en la Sala Mardi Gras (jueves 27), Danya Kurtz en el Teatro Colón, como parte del ciclo Elas Son Artistas 2025 (viernes 28); Amor Líquido y Las Petunias en la Sala Mardi Gras (viernes 28), Leon Benavente en la Sala Inn Club (sábado 29) y Rakky Ripper en la Sala Malavida (sábado 29).

El sábado 29 también asistiremos al cierre del 25.º aniversario de Donaire con un concierto inédito de Unto e Vello Xiro en el Fórum Metropolitano.

Exposición de Annie Leibovitz

Annie Leibovitz en la exposición de la Fundación MOP de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

A Coruña acoge desde la semana pasada la exposición Wonderland de Annie Leibovitz. Un recorrido por su trayectoria en el mundo de la fotografía, desde que se adentró en la gira de los Rolling Stones en 1975, pasando por el fotoperiodismo de la mano de Truman Capote —entre otros—, en sus inicios en el mundo de la moda, hasta la fotografía de celebridades como Penélope Cruz, Rihanna, Melania Trump, o incluso a los Reyes de España.

La muestra, de acceso gratuito, es la primera con una mujer como protagonista en el muelle de Batería. La propia fotógrafa estuvo presente la semana pasada en la ciudad en la presentación de la exposición de la Fundación Marta Ortega, que puede visitarse en los siguientes horarios:

Lunes a jueves: 10:00–20:01

Viernes: 10:00–21:00

Sábados y domingos: 11:00–21:00

Proyecciones del fin de semana

El mes de noviembre se cierra con varias proyecciones en el Fórum Metropolitano y la Filmoteca de Galicia

Durante este fin de semana daremos fin a la programación de proyecciones cinematográficas del mes de noviembre.

Por un lado, el CGAI se despedirá de este mes con un ciclo de proyecciones centrado en la cineasta contemporánea Lucía Seles: fragments x los q vivir.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 27 a las 18:00 horas - Terminal Young de Lucía Seles

a las 18:00 horas - de Lucía Seles Jueves 27 a las 20:30 horas - Cloud de Kiyoshi Kurosawa

a las 20:30 horas - de Kiyoshi Kurosawa Viernes 28 a las 20:30 horas - The Bewilderment de Chile de Lucía Seles

a las 20:30 horas - de Lucía Seles Viernes 28 las 18:00 horas - Cloud de Kiyoshi Kurosawa

las 18:00 horas - de Kiyoshi Kurosawa Sábado 29 a las 18:00 horas - Gallega invernal de Lucía Seles

a las 18:00 horas - de Lucía Seles Sábado 29 a las 18:00 horas - Avenida Saenz 1073 -vídeo dedicado a la enfermedad de mi padre- de Lucía Seles

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

Sorda de Eva Libertad - Jueves 27 y viernes 28 a las 20:00 horas, sábado 29 a las 17:30 y 20:00 horas

Festigual 2025

Festigual presenta varias actividades para el fin de semana

Desde el miércoles 5 hasta el viernes 28 del mes de noviembre tendrá lugar una nueva edición de Festigual, un gran evento que tiene como objetivo final visualizar el trabajo de todas esas personas y entidades que luchan día a día por una cultura más abierta.

La programación esperada para este fin de semana es la siguiente:

Exposiciones

Carreros sen néboa de Nos, Why Not?

de Nos, Why Not? Desde el miércoles 5 hasta el sábado 29

Actividades

Viernes 28 a las 20:30 horas - Concierto de cierre de Festigual 2025 con A Banda da Loba y su Lovismo

Conferencia Los barrocos de Rubens de Alejandro Vergara

El jardín del Amor. 1630–1635. PEDRO PABLO RUBENS Museo Nacional del Prado

El jueves 27 a las 19:30 horas la Fundación Barrié acogerá una conferencia del reconocido doctor en Historia del Arte Alejandro Vergara, quien asiste a este evento como parte del ciclo de conferencias Ilusión y persuasión. El arte del Barroco.

La charla Los barrocos de Rubens pretende explorar la forma en la que el término del barroco ilumina, pero también limita, las claves del arte de Rubens, que además sirve como paradigma para un periodo concreto de la historia.

El acceso a este evento será de entrada libre hasta completar el aforo.

Dépor Locura con Joan Capdevilla

El show humorístico de Roi da Costa promete una jornada de lo más especial con la participación de Joan Capdevilla

El jueves 27 a las 20:30 horas podremos disfrutar de una jornada inédita del show Dépor Locura del cómico coruñes Roi da Costa, quien estará acompañado de un invitado muy especial: Joan Capdevilla, uno de los ex jugadores del Deportivo de A Coruña más emblemáticos.

El encuentro tendrá lugar en el Centro Ágora y promete ofrecer una jornada llena de humor, nostalgia y sentimiento deportivista. ¡No te lo pienses más y hazte con las entradas!

Espectáculo de Carolina Iglesias y taller de LELO - Entre risas y placeres

La reconocida gallega Carolina Iglesias estará este viernes en la sala de El Pantalán

El viernes 28 a las 21:30 horas podremos disfrutar en Claro Boba! de una jornada centrada en el bienestar sexual de la mujer, la diversidad y el humor.

Daremos inicio con un taller de LELO, conocida por ser la marca líder en el bienestar sexual femenino.

Acto seguido, será el turno de Carolina Iglesias, también conocida como Percebes e Grelos, de subirse al escenario de El Pantalán. Terminará de celebrar esta jornada con humor, visibilidad y sus experiencias personales.

Ciclo Músicas Posíbeis

El ciclo de conciertos Músicas Posíbeis llega a su fin con un concierto de la artista Faia

El mes de noviembre regresa el ciclo de Músicas Posíbeis, una propuesta musical y cultural de la Diputación de A Coruña que tiene como objetivo ofrecer proyectos musicales alternativos a los grandes circuitos comerciales.

El sábado 29 se sube al escenario del Teatro Colón la artista gallega FAIA, quien presentará su nuevo disco Alvela, que gira en torno a la maternidad, la memoria del cuerpo y la violencia sistemática hacia este.

Su voz estará complementada con el arpa de Bleuenn Le Friec y Suelen Estar Quartet. Además, para hacer de esta velada incluso más especial, estará acompañada de figuras relevantes en el panorama musical gallego como Antía Ameixeiras, Inés Salvado y Paula Romero, ambas del grupo De Vacas.

Es importante recordar que todos los conciertos darán inicio a las 20:00 horas y tendrán lugar en el Teatro Colón, que volverá a ser el lugar de encuentro de tradición, vanguardia y cultura musical. La entrada será gratuita, aunque se necesita reservar con anterioridad.

VII edición Coruña en Loita

Edición pasada de Coruña en Loita Azteca Box

El 29 de noviembre vuelve a la ciudad herculina uno de los mayores eventos de boxeo del año: la velada organizada por Azteca Box.

El evento Coruña en Loita tendrá lugar en el Frontón de Riazor y celebrará su 7.ª edición con un gran cartel de enfrentamientos:

XX edición Ciclo Coros Novos e Histórico Cántigas da Terra

La XX edición del Ciclo de Cántigas da Terra tendrá lugar este fin de semana

Desde el sábado 29 hasta el domingo 30 tendrá lugar la 20.ª edición del Ciclo Coros Novos e Históricos Cántigas da Terra, una cita imprescindible donde se celebrará la música tradicional y la cultura gallega.

A lo largo de estas dos jornadas se podrá disfrutar de diferentes conciertos, faladoiros y conferencias alrededor de tres localizaciones de la ciudad herculina: la Colegiata Santa María, el Teatro Rosalía de Castro y la Fundación Luis Seoane de A Coruña.

Las actividades de las que se podrá disfrutar estos dos días:

Sábado, 29 de noviembre

12:00 horas - Charla y faladoiro de Luis Costa y Coros Galegos Fundación Luis Seoane

y

Domingo, 30 de noviembre

19:00 horas - Concierto de clausura en el Teatro Rosalía Coro da Ra Cántigas da Terra & Santaia



Espectáculo Amor en la tierra - De Jerez a Belén, la Zambomba Navideña hecha musical

El musical flamenco 'AMOR EN LA TIERRA' aterriza en A Coruña a finales de mes

El domingo 30 a las 19:00 horas nos despediremos del mes de noviembre con un gran espectáculo musical que viene directo desde Andalucía y aterriza en el Palacio de la Ópera.

El musical Amor en la Tierra de Pepe del Morao es considerado el primer musical flamenco de gran formato y que durante lo que queda de año va a recorrer diversos escenarios de España.

Se trata de una experiencia para todos los públicos que narra la tradición de la Zambomba navideña, logrando una esencia emocional gracias a su trabajada narrativa y visual.