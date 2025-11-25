Iván, el lotero que envía décimos a Suiza y EE.UU: "Son gallegos que emigraron. Nos llaman todos los años"

La Navidad es un momento para creer en la magia. Cada 22 de diciembre, muchas personas sueñan con llevarse el tan esperado 'Gordo', alimentando la ilusión y la esperanza que caracterizan estas fechas festivas.

El Sorteo de la Lotería de Navidad es parte de la tradición cultural en España. El gasto medio depende de cada región, pero en Galicia este año ronda los 83,29 euros, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Décimos que traspasan fronteras y cruzan el Atlántico

Detrás de cada décimo hay una historia por contar: un abuelo que sueña con el primer premio para hacer un viaje a lo grande, un hijo que quiere tener un detalle con su padre y una amiga que comparte su número favorito con la esperanza de que la suerte llame a su puerta.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, reparte 4 millones de euros por serie, lo que se traduce en 400.000 euros por décimo. Con esta cantidad, algunos sueñan con viajar, otros con terminar de pagar la hipoteca y muchos con darse un capricho o ayudar a sus padres.

La ilusión del 22 de diciembre traspasa fronteras cada año. Son numerosos los gallegos emigrados que siguen comprando sus décimos, por si la suerte decide cruzar el océano. Iván González, lotero de la Administración de San Nicolás, en A Coruña, envía décimos a lugares tan lejanos como Estados Unidos.

"Hay gente que viene de toda España, pero también hay quien nos llama desde Estados Unidos todos los años pidiéndonos una terminación en el número 15", cuenta a este medio en las semanas previas al Sorteo de Navidad.

Y añade: "Son gallegos que emigraron y que, a través de los nietos, reciben la lotería a Estados Unidos. También tenemos bastantes clientes en Suiza que siempre llevan el 13, el número de la casa".

Así, los décimos de la Administración de San Nicolás viajan por todo el mundo para repartir ilusión el 22 de diciembre. No obstante, también hay quien los compra a última hora del día 21, ya sea porque no ha tenido tiempo antes o porque lo ha recordado en el último momento.

Aunque por cuestión de tiempo ya no pueden llegar a Estados Unidos o Suiza, "el último día se vende muchísimo". "La calle está llena y muchos vienen a por el número que quede en la Administración. Hasta las 23:00 o 00:00 horas nos quedamos ultimando los últimos detalles".

Premios que repartirá el Sorteo de la Lotería de Navidad

Este 2025, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. Como ya es tradición, el Sorteo se celebrará el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid.

El 'Gordo' tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros).