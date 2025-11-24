Carolina Iglesias protagonizará un acto de Les Coruña centrado en la visibilidad lésbica

Este viernes, la cómica oleirense Carolina Iglesias estará en el Pantalán de Oza dentro de un encuentro organizado por Les Coruña por la visibilidad lésbica. "Xúntanse dúas cousas que me encantan: estar na Coruña, na miña terra, e o colectivo LGTB do que formo parte, defendo sempre que podo e polo que creo que hai que alzar a voz", explicó Iglesias, en declaraciones recogidas en un comunicado de la organización.

Durante el encuentro, titularlo Entre risas y placeres, participarán tanto la humorista como el público.

La propia Iglesias apuntó que "imos pasar un bo rato e aprender. Sobre todo eu. Vou preguntar cousas. Trátase de que as persoas que veñan se sintan a gusto, como na casa, coñezan outras persoas, fagan amigas e ata liguen! Eu aí xa non me meto".

Sobre la cita, Iglesias recalcó que "me fai moita ilusión que se faga este tipo de eventos na miña terra e que as persoas do colectivo sexan cada vez máis visibles e sintan menos medo. Non todas as realidades son como as que temos preto".

Por su parte, Sandra López, presidenta de Les Coruña, pone en valor la importancia de estos encuentros para “promover a visibilidade lésbica, xerar referentes positivos, fomentar o diálogo e a reflexión e crear comunidade. Trátase de fortalecer redes e construír vínculos entre nós".

Las puertas se abrirán a las 21:00 horas. Las personas interesadas en acudir deberán coger sus entradas en venta anticipada o en la propia sala el día del evento. Antes del mismo, la marca de productos eróticos Lelo impartirá un taller de sexualidad femenina.