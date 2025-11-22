El mítico tiovivo de A Coruña estará estas navidades en los Jardines de Méndez Núñez con otras atracciones

De María Pita pasó a O Parrote, y de O Parrote a los Jardines de Méndez Núñez. El tradicional tiovivo que cada verano y cada invierno regresa para devolverle la ilusión a los niños estrena ubicación estas navidades.

El carrusel se estrenará en los próximos días en los Jardines de Méndez Núñez, y lo hará junto a otras atracciones que convertirán este espacio en todo un parque temático para los más pequeños por Navidad.

Esta mañana los operarios ya estaban montando las primeras atracciones entre las que se podía ver el tradicional tren que por estas fechas se instala en los Jardines, pero novedades como nuevas camas elásticas y coches de choque.

Cabe recordar que en los últimos años hubo problemas a la hora de renovar la licencia para el tiovivo, al vencerse esta. La autorización había caducado en 2024 y, por ley, no fue posible renovarla.

Durante este tiempo la atracción se restauró en varias ocasiones y se sometió a trabajos de mantenimiento para su puesta a punto, permitiéndole el Concello volver en fechas marcadas en el calendario de forma temporal. De ahí que pudiera instalarse en O Parrote de A Coruña durante los meses de este verano. Así como en la plaza de María Pita las pasadas navidades.