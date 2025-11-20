La reacción de C. Tangana a las notas de Selectividad de un joven coruñés de 18 años: "Está aprobado, ¿no?"

Nico estaba estudiando en casa cuando se enteró de que C. Tangana estaba en A Coruña. Este joven de 18 años no se lo pensó dos veces y salió a esperar, a las puertas del Hotel Finisterre, a uno de sus grandes ídolos.

El miércoles fue un día para el recuerdo para Nico. Volvió a coincidir con C. Tangana y puso así el broche a un ciclo que había comenzado a principios de junio de este año, cuando conoció al cantante madrileño el día antes de Selectividad.

Esperó más de 2 horas a las puertas del Hotel Finisterre

C. Tangana es uno de los artistas musicales favoritos de Nico. El coruñés, de 18 años, se puso ayer el abrigo en cuanto leyó en la prensa que Antón Álvarez figuraba en la lista de invitados de la inauguración privada de la nueva exposición de la Fundación Marta Ortega (MOP).

"Tengo que ir", pensó nada más leer la noticia. Y así fue: Nico esperó pacientemente más de 2 horas, junto a su grupo de amigos, a las puertas del Hotel Finisterre para mostrarle sus notas de Selectividad al cantante de Mala mujer, Los tontos y Tú me dejaste de querer.

"Salió del coche con su mujer, que van a ser padres, y le pregunté que si se acordaba de mí", explica Nico a este medio. Resulta que ya habían coincidido meses atrás, cuando el día antes de la PAU, Nico se lo encontró en la plaza de María Pita y le contó la situación.

"¿Cómo? ¿Tiene la Selectividad y estás en la calle? ¿No estás estudiando?", le preguntó C. Tangana aquel día, a lo que Nico respondió: "Sí, pero me hacía ilusión verte".

Ayer, cinco meses después de ese primer encuentro, Antón le firmó la tarjeta de calificaciones a Nico, en recuerdo de la noche previa a la Selectividad. "No entré en la carrera, pero estoy haciendo algo que me gusta", confiesa el joven al otro lado del teléfono.

C. Tangana recordó con Nico aquel encuentro y, al ver las notas, le dijo "¿Cuánto has sacado? Bueno, está aprobado, ¿no?". Antes de marcharse de vuelta a casa, ambos se hicieron una foto que hoy Nico comparte con Quincemil.

El coruñés que se saca foto con todos los famosos

En el verano de 2023 comenzó esta afición, cuando acudió al concierto de Morat en el Coliseum y coincidió a la salida del hotel Attica 21 con el grupo colombiano. Rosalía, Ana Mena, Emilia Mernes, Maná y Chayanne, entre otros grandes artistas, vinieron después.

"Estoy pendiente, no ocurre por arte de magia. Sin embargo, fui a París en octubre y me coincidió ver a Aaron Piper (que saltó a la fama por su papel de Ander en Élite) en mi vuelo", explica Nico, quien también tuvo la suerte de ver a Rosalía en la Ciudad de la Luz.

"Soy muy lanzado y me hace ilusión conocerlos", dice sin rodeos.