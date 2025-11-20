Todo lo que puedes hacer este fin de semana en A Coruña: conciertos, exposiciones, deporte...

Todo lo que puedes hacer este fin de semana en A Coruña: Ana Belén, Expotaku, Cormorán Film Fest...

A Coruña espera un fin de semana cargado de eventos musicales, pues durante estos días se subirán a los escenarios grandes autores como Delaossa, James Rhodes, Ana Belén y muchos más.

Por otro lado, también será posible disfrutar de la Expotaku Re:Edition, de un estreno inédito de la obra de teatro La taberna de los Perros en A Coruña, de nuevas actividades de Festigual 2025... ¡Y mucho más! En Quincemil te contamos todo lo que necesitas saber.

Conciertos del fin de semana

Una de las grandes citas del fin de semana viene de la mano de Ana Belén

La agenda de espectáculos en directo presenta durante estos días una gran variedad de conciertos que van desde un tributo al atemporal grupo Duncan Dhu, pasando por la música de James Rhodes y terminando con el regreso a los escenarios de Ana Belén.

El viernes 21 damos comienzo al fin de semana con el rapero malagueño Delaossa, quien actuará a las 22:00 horas en la ciudad herculina. Se subirá al escenario de la Sala Pelícano para presentar los temas de su nuevo disco La Madrugá.

El sábado 22 a las 20:30 horas llega Mikel Erentxhun en compañía de su banda para celebrar por todo lo alto los 40 años del debut discográfico de Duncan Dhu. Será un concierto que incluirá todos los clásicos. ¡Una cita que ningún fan puede perderse!

El domingo 23 a las 19:00 horas en Palexco podremos disfrutar en directo del enfant terrible de la música clásica: James Rhodes. El programa incluirá obras de Chopin, Brahms y Rachmaninov, que el artista hará suyas con su particular estilo.

El domingo 23 a las 20:30 horas cerraremos el fin de semana por todo lo alto con un concierto inédito de Ana Belén, quien regresa a los escenarios con su gira Más D Ana Belén. Será un repertorio de nuevos sonidos y canciones clásicas que emocionará a todo su público.

Otros conciertos relevantes de estos días vendrán de la mano de Eladio y Los Seres Queridos en FNAC A Coruña (viernes 21), Serko con su 123K Tour (viernes 21) y Amistat como parte del ciclo Intermodal del Teatro Colón (viernes 21).

Exposición de Annie Leibovitz en la Fundación MOP

La próxima exposición de la Fundación Marta Ortega en A Coruña será de Annie Leibovitz Cedida

La Fundación Marta Ortega pone el broche de oro a 2025 con la prestigiosa fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, consolidando así 2025 como el año en el que el muelle de Batería acogió a tres de los nombres más reconocidos del mundo de la imagen. La muestra Wonderland, que fue presentada ayer a las autoridades y a conocidos de Marta Ortega, podrá visitarse desde este sábado.

La muestra recorre toda su carrera: desde sus inicios en Rolling Stone con retratos íntimos de músicos como Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger o Keith Richards, hasta sus trabajos en el arte, el cine, el deporte, la política y, finalmente, la moda. La artista, además, está esta tarde en la librería del Centro MOP del muelle de Batería firmando ejemplares de la edición 2025 de su libro Women.

Proyecciones del fin de semana

Cartel de la edición 2025 del Cormorán Film Fest

Durante este fin de semana continuaremos con la programación de proyecciones cinematográficas del mes de noviembre.

Por un lado, el CGAI se centrará de manera casi exclusiva en proyectar algunos de los filmes que forman parte de la programación del Cormorán Film Fest 2025.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 20 a las 18:00 horas - ILOVERUSS de Tova Mozard (Cormorán Film Fest 2025)

a las 18:00 horas - de Tova Mozard (Cormorán Film Fest 2025) Jueves 20 a las 20:30 horas - Annette de Leos Carax

a las 20:30 horas - de Leos Carax Viernes 21 a las 18:00 horas - Resonancias de Diana Gonçalves

a las 18:00 horas - de Diana Gonçalves Viernes 21 a las 18:00 horas - Tão Pequeninas, Tinham o Ar de Serem Já Crescidas de Tânia Dinis

a las 18:00 horas - de Tânia Dinis Viernes 21 a las 20:30 horas - Ástin sem eftir er (El amor que permanece) de Hlynur Pálmason (Cormorán Film Fest 2025)

a las 20:30 horas - (El amor que permanece) de Hlynur Pálmason (Cormorán Film Fest 2025) Sábado 22 a las 18:00 horas - The Golden Spurtle de Constantine Costi (Cormorán Film Fest 2025)

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

O home e o can de Ángel de la Cruz - Jueves 20 y viernes 21 a las 20:00 horas, sábado 22 a las 17:30 y 20:00 horas

de Ángel de la Cruz - a las 20:00 horas, a las 17:30 y 20:00 horas 303 de Hans Weingarten - Jueves 20 y viernes 21 a las 20:00 horas, sábado 22 a las 17:30 y 20:00 horas

Festigual 2025

Festigual presenta varias actividades para el fin de semana

Desde el miércoles 5 hasta el viernes 28 del mes de noviembre tendrá lugar una nueva edición de Festigual, un gran evento que tiene como objetivo final visualizar el trabajo de todas esas personas y entidades que luchan día a día por una cultura más abierta.

La programación esperada para este fin de semana es la siguiente:

Exposiciones

Carreros sen néboa de Nos, Why Not?

de Nos, Why Not? Desde el miércoles 5 hasta el sábado 29

Actividades

20 de noviembre - De tú a tú de Collectiu Mur 20:30 horas en el Teatro Rosalía Gratis hasta completar aforo Visita táctil al escenario previa a la función a las 20:00 horas

de Collectiu Mur 22 de noviembre Jornada de Arte y Salud - Asociación Vita Caeli & Rebeca Ponte

En el Hospital Marítimo de Oza Gratis con incripción previa 11:00 horas - Visita guiada a la exposición Carreiros sen néboa de Nós, Why Not Gratis con inscripción previa En la Casa Museo María Pita



Folk en el Colón

La cita del Folk en el Colón del mes de noviembre vendrá de la mano de Felisa Segade

Un mes más, regresa el ciclo de conciertos de Folk en el Colón a los escenarios del Teatro Colón. En esta ocasión, podremos disfrutar el jueves 20 a las 20:30 horas de la música de Felisa Segade, la cantautora gallega de raíz, tradición, ferreñas y voz.

Con casi cuarenta años de experiencia en el mundo musical, esta gran artista hará homenaje a la tradición oral de la literatura gallega. Será una noche inolvidable donde el escenario se llenará de raíces, identidad y creación contemporánea.

42.º Semana Micolóxica Galega

Durante estos días se celebrará la 42.º edición de la Semana Micolóxica Galega

Esta semana culminará la 42.º edición de la Semana Micolóxica Galega. A lo largo de estos días podremos disfrutar de una serie de charlas centradas en el mundo micológico en el Centro Cívico de la Ciudad Vieja, que darán fin el sábado y el domingo con la usual programación del Mercado de San Agustín.

Algunas de las charlas de las que se podrán disfrutar son de One Health: Unha Micoloxía de José Llovo e Intoxicación por cogomelos, sabores que matan: algúns casos clínicos de Manuel Iglesias Pin.

También se podra disfrutar de un Showcooking del Chef Juan Castiñeiras.

Momentos Alhambra Acustiquísimos 2025 - Christina Rosenvinge

La nueva cita de Alhambra Acustiquísimos estará protagonizada por Christina Rosenvinge

El viernes 21 a las 21:30 horas el ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos regresa a la ciudad herculina para presentar un nuevo concierto, que en esta ocasión estará protagonizado por Christina Rosenvinge, quien llega en formato dúo al Salón Atlántico de Árbore da Veira.

Durante esta íntima cita acústica presentará su proyecto más reciente: Los Versos Sáficos, un homenaje musical a la poeta Safo de Lesbos, donde se fusionará la poesía, sensualidad, el rock electrónico y mucho más.

Estreno de la obra de teatro La Taberna de los Perros

La taberna de los Perros se estrenará en A Coruña este fin de semana

El viernes 21, sábado 22 y domingo 23 son las tres fechas marcadas para el estreno de la nueva obra de teatro de Cia Pecado Tarambana en la ciudad herculina. Todas las sesiones darán inicio a las 19:30 horas y tendrán lugar en Vavava Haus.

La obra teatral da inicio en la tranquila taberna de Antonio, que se verá alterada con la llegada de unos activistas del Sindicato de Inquilinas que se instalan justo delante para evitar un deshaucio.

Expotaku Re:Edition

Cartel de la nueva edición de la Expotaku 2025 en A Coruña.

El evento de cultura asiática más importante del norte tendrá una segunda edición 2025 el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre.

Tras el rotundo éxito del que gozó el pasado mes de mayo, la Expotaku vuelve con fuerzas a la ciudad herculina para presentar una edición llena de juegos, música, exposiciones y mucho más.

Durante dos días completos, los fanáticos de anime, manga y videojuegos podrán disfrutar de diferentes actividades en el recinto de Expocoruña, como talleres de creación, ludotecas, zonas de K-Pop, exposiciones y hasta torneos de videojuegos.

El horario del evento será de 10:00 a 21:00 horas el sábado y de 10:00 a 20:00 horas el domingo.

Las entradas se pueden conseguir por 9 euros para un solo día o por 16 euros para los dos días en entradium.com

VI edición del Ciclo Butaca de Jazz

El festival solidario de jazz regresa en noviembre

El mes de noviembre trae consigo una nueva edición del Ciclo solidario Butaca de Jazz, que este año cumple su 6.º año reuniendo a grandes figuras del jazz nacional en el Auditorio de la Sede Afundación de A Coruña.

Este sábado 22 a las 20:00 horas podremos disfrutar de la música en directo de Carmen Vela Quartet, la formación liderada por la flautista madrileña Carmen Vela, quien presentará su segundo álbum, En Continuo.

Muestra el concepto en movimiento de su creación a través del jazz contemporáneo y los acentos al swing clásico y latín.

Ciclo Músicas Posíbeis

Una nueva cita del ciclo de Músicas Posíbeis que estará protagonizado por María Toro

El mes de noviembre regresa el ciclo de Músicas Posíbeis, una propuesta musical y cultural de la Diputación de A Coruña que tiene como objetivo ofrecer proyectos musicales alternativos a los grandes circuitos comerciales.

El sábado 22 podremos disfrutar de un concierto en directo de María Toro, quien presentará su nueva etapa creativa, Mestura, donde se fusionan la búsqueda y experimentación para dar como resultado un sonido de jazz en el que prima la flauta, enriquecida con la pandereta.

Es importante recordar que todos los conciertos darán inicio a las 20:00 horas y tendrán lugar en el Teatro Colón, que volverá a ser el lugar de encuentro de tradición, vanguardia y cultura musical. La entrada será gratuita, aunque se necesita reservar con anterioridad.

Fútbol: R.C. Deportivo vs AD Ceuta C.F.

Deportivo 3 - Cultural 0: El Dépor recupera sensaciones con un Zaka muy efectivo RC Deportivo

El domingo 23 a las 14:00 horas la afición blanquiazul podrá disfrutar de un nuevo partido del Dépor, que en esta ocasión se enfrentará contra el AD Ceuta C.F. en el emblemático Estadio de Riazor.

XIII edición de la carerra popular Novo Mesoiro

Cartel de la edición de 2025 de la Carrera Popular de Novo Mesoiro

Coruña Corre celebra este fin de semana su última prueba, la de Novo Mesoiro. El domingo 23 a las 10:00 horas dará inicio la salida de los corredores de la prueba absoluta, que constará de un circuito de 5,5 kilómetros. Un poco más tarde, a las 11:15 horas, será el turno de salida del resto de participantes.

Tanto la salida como la llegada de la carrera estarán situadas en la calle Ancares, a la altura del Polideportivo Municipal Novo Mesoiro.