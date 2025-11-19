Confirmado por el INE: los 2 nombres más populares entre los recién nacidos en Galicia en 2024 y su significado

¿Qué nombre le pongo a mi hijo? ¿Cuál quedará mejor o tendrá un significado especial? La llegada de un bebé genera muchísimas preguntas sobre sus cuidados básicos, la alimentación e incluso el nombre con el que inscribirlo en el Registro.

La elección de un nombre para tu bebé no es una decisión sencilla, ya que factores como las tradiciones familiares, los gustos personales e incluso las tendencias del momento influyen de manera directa y pueden generar dudas.

Los 2 nombres más populares en 2024: este es su significado

Imagen de archivo de una madre con su bebé. Foto de Ana Tablas en Unsplash

Antes de tomar la decisión, muchos padres consultan diferentes portales web especializados en bebés. Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) también lleva un registro de los nombres más comunes y más puestos a recién nacidos, lo que puede resultar de gran ayuda.

Precisamente, el organismo público español ha publicado este miércoles los datos de nombres de recién nacidos en Galicia durante 2024, un listado que encabezan Sofía y Mateo, tal y como recoge Europa Press.

Esta información ya la había adelantado el Instituto Galego de Estadística (IGE) en el parte publicado el pasado mes de septiembre. En cifras concretas, en Galicia hay registradas un total de 6.294 mujeres y niñas con el nombre de Sofía, mientras que 5.817 hombres y niños llevan el nombre de Mateo.

En cuanto al significado, Sofía es un nombre con fuertes connotaciones filosóficas y religiosas, asociado a la sabiduría, la inteligencia, la intuición y la fortaleza. Deriva de la palabra griega 'Sophía' y es un nombre popular no solo en Galicia, sino en muchas partes del mundo.

Por otra parte, Mateo significa "don de Dios" o "regalo de Dios" y tiene un origen hebreo. Su popularidad se debe en parte a su significado religioso (Mateo es uno de los doce apóstoles de Jesús) y a su sonoridad agradable.

Además de Mateo y Sofía, otros nombres frecuentes en Galicia son: Martín, Leo, Hugo y Lucas, para chicos; y Vega, Noa, Martina y Olivia, para niñas.

Por provincias, los nombres en cabeza en A Coruña son: Sofía, Vega y Noa, así como Mateo, Martín y Leo. En el caso de Lugo son: Mateo, Martín y Lucas, junto a Martina, Lara y Sofía. En Pontevedra: Mateo, Martín y Enzo, así como Vega, Sofía y Noa; y en Ourense: Mateo, Lucas y Gael, y Sofía, Lucía y Sara.