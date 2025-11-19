Antonio, soltero de 56 años, sobre las zonas erógenas de su cita en 'First Dates': "¡Madre mía! Me encanta"

Nunca es tarde para encontrar el amor. Ya sea a los 20, a los 50 o en la vejez, no hay una edad específica para ello. El amor puede surgir en cualquier momento, en un encuentro casual o en el restaurante más famoso de la televisión: First Dates.

Antonio, soltero lucense de 56 años, acudió esta semana al programa presentado por Carlos Sobera en busca de una nueva oportunidad en el amor. Allí conoció a Inma, también de 56 años y natural de Ourense, con quien mantuvo una cita que dio mucho de sí.

"¡Dios, qué bombón! Hay que remontar como el Madrid"

En uno de los últimos programas de First Dates, Carlos Sobera presentó a Antonio e Inma, ambos de Galicia y con ganas de encontrar a su media naranja. Antonio nunca ha estado casado, mientras que Inma, divorciada, es madre de una hija.

"¡Dios, qué bombón! Hay que remontar como el Madrid", dijo el soltero nada más entrar Inma, a lo que ella no dudó en confesar en First Dates con total sinceridad: "No es lo que yo encuentro en un hombre interesante o guapo".

Hechas las presentaciones, Carlos Sobera acompañó a la pareja a una mesa para que comenzaran la velada. Durante la cita, Antonio e Inma conversaron sobre viajes y aficiones, pero lo más llamativo llegó cuando la conversación derivó hacia las zonas erógenas.

Inma fue la primera en confesar que su zona erógena es el "punto G típico del clítoris. Me sube por las paredes", una revelación ante la que Antonio no pudo evitar mostrar su entusiasmo, olvidándose por un momento de las cámaras: "¡Madre mía! ¡Me encanta!".

La cita culminó en la sala de la intimidad de First Dates, un espacio que la pareja gallega aprovechó para darse unos bailes, abrazos e incluso besos. Sin embargo, tras este buen rato, Inma decidió rechazar a Antonio: "Creo que no encajamos", lamentó ante el programa.