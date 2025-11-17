SÉS anuncia dos conciertos íntimos en A Coruña para presentar su nuevo disco

El Teatro Colón de A Coruña acogerá los días 10 y 11 de enero de 2026 dos conciertos de SÉS, que presentará en directo su nuevo disco "Nadando na incerteza".

Las actuaciones serán a las 20:30 horas y apostarán por un formato íntimo en el que la canción se sitúa en el centro absoluto, reivindicando la esencia de la composición y la palabra.

El álbum, compuesto por 13 temas originales, defiende la figura de la cantante y autora, alejándose de las sobreproducciones para ofrecer una propuesta limpia, directa y cuidada. La melodía y la letra marcan el ritmo emocional de un espectáculo que busca recuperar la autenticidad sonora.

SÉS estará acompañada por Sabela Galbán, Hirahi Afonso, Tito Calviño y Mayfer Pinto, un elenco que contribuye a crear una atmósfera cálida, honesta y llena de fuerza escénica sobre el escenario del Colón.

Las entradas están ya a la venta a través de Ataquilla y también en las taquillas habituales de la plaza de Ourense y del propio Teatro Colón, desde dos horas antes de cada función.

El público podrá beneficiarse de descuentos del 20 % para mayores de 65 años, personas desempleadas y titulares del Carné Xove, así como de un 25 % para familias numerosas, siempre con acreditación correspondiente.