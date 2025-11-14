Mariano Rajoy, muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez: "Hay que saber cuándo jubilarse"

En la noche de ayer acudió Mariano Rajoy a El Hormiguero para presentar su nuevo libro, El arte de gobernar, del que dice que es "divertidísimo". Durante su entrevista con Pablo Motos el expresidente contó varias anécdotas, habló de su libro y hasta hizo algún que otro análisis sobre la actualidad política.

Pablo Motos le preguntó qué tipo de dedicatoria le escribiría en el libro a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo y este no lo dudó: "Espero que la lectura de este libro le sirva para aprender algunas cosas", en referencia al actual presidente. Respecto al líder del PP: "Usted ya se lo sabe, pero no vaya a ser que quede algo pendiente, así que lea el libro y hágame caso", dijo nada más comenzar la entrevista.

"Cuando te empeñas en aferrarte a un cargo, mal asunto"

La visita de Mariano Rajoy a El Hormiguero volvió a demostrar que, cuando el expresidente se sienta en un plató, la política se mezcla con ese peculiar estilo suyo lleno de ironía.

Desde el inicio de la entrevista dejó claro que, en su opinión, España atraviesa un momento especialmente delicado. Afirmó, casi con resignación, que "a mí me gusta cumplir la ley aunque ahora por lo visto no está de moda", y a partir de ahí habló de lo que considera los principales problemas del país.

"Hay un gobierno que no puede gobernar y no gobierna, no hay presupuestos; hay una bronca todo el día con la justicia; estamos en un momento de la historia de España donde hay una división y una polarización como nunca ha existido y la buena educación se ve a cuentagotas", dijo con un tono muy crítico.

Pablo Motos le preguntó sobre ciertas frases concretas del libro, las cuales analizaron. Entre ellas, Rajoy recuperó una frase que dijo en 2018 a Ábalos durante la moción de censura: "Para dar lecciones hay que estar muy seguro, sino, mejor callarse".

En ese tono firme, sostuvo que el PP no se está moviendo ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que "está en su sitio", siendo -según él- "la única fuerza política de España que está en la Constitución, en la democracia, que rechaza los extremismos y los populismos".

Para Rajoy, la raíz del deterioro actual no está en la falta de libertades, sino en la manipulación: "No hay problema de libertad de expresión, el problema es la mentira", una frase que Pablo Motos celebró especialmente.

Tampoco faltaron las pullas hacia Pedro Sánchez y su Gobierno, como era de esperar: "Hay que saber cuándo jubilarse. Cuando te empeñas en aferrarte a un cargo, mal asunto", opinó sobre el actual presidente de España.

"Mazón reconoció sus errores"

"¿Mazón supo irse?" le preguntó Motos en relación a la última frase de Rajoy. El expresidente no dudó en defenderlo y en explicar que, a su juicio, Mazón había hecho lo que debía: "Sí, reconoció sus errores. Supongo que lo que habrá intentado es la reconstrucción. Me duele ver un poco a gente manifestándose todos los días. ¿Qué más quieren? Ha presentado su dimisión", dijo.

"Quieren elecciones", le dijo Motos sin pensarlo. Sin embargo, Rajoy habló de Mazón como alguien que supo retirarse a tiempo, un gesto que él considera esencial para preservar la dignidad política.