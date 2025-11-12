Ofrecido por:
Xosé Touriñán, humorista gallego: "Aquelo de 'Fariña' sentou mal na TVG"
El cómico y actor participó en una nueva Charla do Xerión organizada por Jesús Suárez
Antes de Fariña, Clanes o Cuñados, en la carrera de Xosé A. Touriñán vinieron Luar, Land Rober o los escenarios de locales gallegos. El cómico repasó hoy sus más de dos décadas de trayectoria —y alguna anécdota personal— dentro de una nueva edición de las entrevistas As Charlas do Xerión de Jesús Suárez.
Por aquí pasaron ya otros invitados como Paco Vázquez, Luis Moya o Carlos Blanco, que inauguró el pasado mes de septiembre una nueva temporada y Carlos Sedes, que protagonizó la de octubre.
La charla de esta tarde tuvo lugar en el centro comercial de Cuatro Caminos y comenzó con los primeros recuerdos de Touriñán, que rememoró cómo era su aldea, Castelo, en Culleredo, y sobre todo la taberna de sus abuelos, Casa Rodríguez. "Era o Cuatro Caminos de alí", bromeó.
La taberna cerró hace ya algunos años tras la muerte de su abuelo, uno de los momentos que marcó su vida, pero con el festival O Castelo Conta, que el humorista organiza en su lugar natal, abrió de nuevo en un par de ocasiones. Touriñán adelantó que tras estas experiencias, "pode ser que volva abrir a taberna".
También recordando su infancia, Touriñán comentó que, tras la pregunta planteada por Quincemil para una entrevista de redes sociales, reconoció que "quería ser futbolista, pero era díficil sen correr". También quería trabajar en Estrella Galicia, "porque moita parte da miña familia traballaba alí. E porque me gusta moito o produto que fan".
El origen de 'Mucha e Nucha'
Sobre el origen de su humor, reconoció que "vén da taberna. Eu sempre digo que a profesión me escolleu a min. Era moi vergoñento", admitió, recordando su época haciendo teatro en el colegio. De casualidad, el humor le llegó en el instituto de la mano de su grupo de amigos que incluía a Patricia Castrillón, su mujer, y a Marcos Pereiro, con quien creó 'Mucha e Nucha'.
De este primer espectáculo, Touri confesó que "Mucha e Nucha nacen vendo a gala de OT de Rosa, cando foi a Eurovisión. O seu tema, Europe's living a celebration, foi o primeiro que tocaron elas coas pandeiretas".
De aquellas primeras actuaciones en el programa Luar pasaron ya 23 años. Estos personajes, "eran unha medicina para nós. Pos o traxe e olvídasete todo o que pasa na túa vida. Eres Mucha".
También de sus inicios, el humorista subrayó cómo en los años 2000 "houbo un circuito de locales que apostaron por facer concursos de comedia. Xerou unha xeración de cómicos, sobre todo homes, que hoxe en día viven diso: Perdomo, Bodegas, os Tonechos... Esa tropa podemos dicir que nacemos aí".
Sobre su entrada en Luar, recordó que primero estuvieron en Súper Martes, que fue su salto al programa de Gayoso, una "gran persoa" y un "fenómeno" en sus palabras. Después llegó Land Rober con Roberto Vilar. "A primeira época de Land Rober a fixen ao mesmo tempo que Luar", comentó de una época "marabillosa".
"Eu só quería pasalo ben. Facer rir a xente", recalcó, subrayando el apoyo de su familia, especialmente de su madre "que sempre compraba as entradas. En lugar de pedirmas a mín, pagábaas".
Relación con la TVG y su experiencia en 'Fariña'
La ruptura con la TVG llegó años después, en un momento "no que xa chegaramos a un lugar onde non sabíamos se xa había a onde ir". En aquel momento, Touriñán ya había trabajado en Fariña y tenía una productora con la que propuso hacer una serie. "E dun día para outro, nadie o vai recoñecer, pero aquelo de Fariña sentou moi mal. Pagámolo os que estabamos no medio".
Durante la promoción, desde la TVG le anunciaron que no habría una serie realizada por su productora. Ante la negativa, Touriñán anunció su salida de Land Rober: "Cabreeime de verdad, pero creo que foi unha boa decisión. As cousas teñen un inicio e un final. Era un 'estás conmigo ou estás contra mín'".
Touriñán vivió su actuación en Fariña como un "orgullo" por haber sido seleccionado pese a venir del mundo de la comedia: "Polas probas de casting pasamos todos os actores e actrices de Galicia. Cando me chaman para dicir que ía facer de Charlín, foi unha das alegrías máis grandes que me deu a profesión. Fariña foi un fito no audiovisual de Galicia e de España", comentó, sobre su incidencia para que todas las formas de hablar de España tuvieran presencia en pantalla.
La de Land Rober no fue, de todas formas, su última aparición en la televisión gallega. Desde entonces ha colaborado en otros proyectos. De hecho, en el año 2022 dirigió su primer corto, Nena, que está disponible en AGalega.gal y colabora con Luar con el personaje Lalo Penelas.
También de la TVG, resaltó el trabajo de Eva Iglesias como lo mejor de la televisión gallega porque "sendo muller é moito máis difícil ser cómica. Hai unha cultura no humor na que aínda segue costando que haxa compañeiras co éxito dos homes".
La charla continuó con su dicotomía como humorista en Galicia, pero como actor que encarna a personajes más serios en series nacionales. "Que che dean a oportunidade de facer cousas tan distintas, é marabilloso", señaló, antes de comentar otros trabajos como Somos Criminais con Carlos Blanco.
No faltó tiempo para hablar del Dépor: "Queres ao teu pai e nai porque son os da túa casa. Isto igual, quérolle máis ao que teño de cerca e por iso son do Deportivo. Ten ese rollo coma se fora unha familia, o formar parte de algo que te fai sentir ben, a veces mal. Cantas veces nos fixo ben pasalo tan mal xuntos. Todos necesitamos formar parte dun grupo".