La coruñesa Carla Castelo, elegida Miss Grand Galicia 2025

La coronación de Carla Castelo tiene un valor especial: es la primera vez que una representante coruñesa gana el título de Miss Grand Galicia. Natural del barrio de Os Rosales, la joven destacó no solo por su elegancia y desenvoltura en la pasarela, sino también por su compromiso con el mensaje de paz, eje central de la filosofía del certamen.

“Este título significa mucho más que una corona. Representa la oportunidad de ser voz para la paz y el entendimiento entre las personas”, expresó Carla tras recibir la banda y el aplauso del público.

El jurado valoró en Carla su carisma, capacidad comunicativa y convicción en la defensa de un mundo más inclusivo y pacífico, cualidades que la preparan para representar a Galicia en el certamen nacional de Miss Grand España.

“El certamen pone un valor supremo en el compromiso, la oratoria y la personalidad. Queremos mujeres que inspiren y transformen”, señalaron desde la organización.

Una noche de doble coronación

La gala también coronó a Laura Varela, natural de Carballiño (Ourense), como Miss Grand Costa Gallega 2025. Su participación sobresalió por la elegancia y el compromiso social, consolidándola como una de las grandes promesas dentro del circuito de Miss Grand.