Los Bailes de Maiores regresan a los centros cívicos de A Coruña: lugares y fechas

Este mes de noviembre arranca en A Coruña una nueva temporada de los Bailes de Maiores. Durante seis días, del 14 al 20 de noviembre, los centros cívicos de la ciudad acogerán el regreso de esta actividad que se celebrará en sesión de tarde con un precio simbólico de 1,50 euros.

La iniciativa forma parte del programa municipal de envejecimiento activo y tiene como objetivo favorecer la participación comunitaria, la socialización y el bienestar físico y emocional de las personas mayores.

Los horarios serán de 17:00 a 20:30 horas y el Concello será quien ponga los medios técnicos y musicales necesarios.

Dónde y cuándo serán los Bailes de Maiores

La programación rotará por distintos centros cívicos municipales. Cada sesión tendrá personal de apoyo y animación musical.

Así, el Centro Cívico de Os Mallos estrenará la temporada el viernes 14 de noviembre. El día 15 la actividad llegará al Centro Cívico de San Diego, mientras que el 16 será en el de Monte Alto.

El día 17 pasará por el de Monelos, mientras que el miércoles 19 será en el Centro Participativo de O Birloque en semanas alternas. El 20 de noviembre pasará por el Centro Cívico de O Castrillón y el de Eirís, también en semanas alternas comenzando por O Castrillón.