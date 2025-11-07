Amagoia Eizaguirre, en A Coruña: "Se nos olvida que somos personas y no podemos llegar a todo"

La coach y divulgadora Amagoia Eizaguirre hace parada en A Coruña dentro de su espectáculo De los hábitos a la constancia. En poco más de una hora, la vasca compartirá algunos aprendizajes y reflexiones sobre cómo pasar a la acción.

Eizaguirre aterriza en el auditorio de Afundación este sábado, 8 de noviembre, a las 19:00 horas con una actuación que ella misma define como "un show súper bonito, emocional y en el que se usa un poquito de humor".

¿Qué puede esperar el público de tu espectáculo?

Es un show espectacular donde la gente va a aprender algo que nos tenían que enseñar en el colegio, que es cómo funciona el cerebro, cómo podemos trabajar nuestra felicidad base y herramientas que funcionan a la hora de cambiar hábitos, lo que nos puede ayudar a vivir con más energía.

¿Es interactivo con el público?

Hay un momento en el que regalo el propósito de vida. La gente lo complica mucho pero es muy fácil. Simplemente tienen que responder a una pregunta y ahí cada persona da su propia respuesta. Quiero que lo hagan rápido porque la respuesta es única para cada persona. Es un momento súper bonito porque pregunto en alto qué han respondido dos o tres personas y les digo cómo lo pueden aplicar en su día a día. Es justo a la mitad y a partir de ese momento es cuando empezamos a hablar de las prácticas y de las herramientas para cambiar hábitos.

"He estado muchos años sobreviviendo en vez de viviendo" Amagoia Eizaguirre, coach y divulgadora

El espectáculo también tiene dosis de humor. ¿Qué aporta al show?

El humor es maravilloso. Te abre muchísimo la mente y es una manera de abrirte al público. Cuando alguien te hace reír ya te relajas y toda la información entra de distinta manera. Con el humor pongo ejemplos, que no quiero desvelar, y la gente se acuerda al día siguiente. Siempre digo que un pequeño cambio es un gran cambio a largo plazo, por lo que muchos ejemplos los utilizo con humor para que la gente se ría y se sienta identificada.

¿Qué herramientas recomiendas para cambiar hábitos?

Te cuento algunas para no desvelar todas. Por ejemplo, está la del descuento 5-4-3-2-1 de Mel Robbins. Trata de que cada vez que quieras cambiar de hábitos, no lo pienses mucho y pases a la acción. Cuando queremos cambiar de hábitos, el subconsciente va a mandar millones de excusas, así que para que no entre ese diálogo interior, si haces ese descuento y pasas a la acción, no dejas escuchar esa voz interna que te va a autosabotear. Luego, está la técnica de los máximos y los mínimos. Se trata de marcar un objetivo máximo a conseguir, por ejemplo, hacer ejercicio una hora los lunes, miércoles y viernes, y luego un mínimo, por ejemplo, 20 minutos. En la vida hay millones de imprevistos y cada persona tiene una circunstancia diferente.

"Siempre nos preocupamos por cosas que no dependen de nosotros y eso lo tenemos que soltar" Amagoia Eizaguirre, coach y divulgadora

¿Cuál es el hábito que más te ha cambiado a ti?

El hábito que más me ha cambiado la vida es la gestión de la energía en vez del tiempo. Vengo del mundo de las empresas, he trabajado 10 años en multinacionales y estudié administración de empresas y he liderado equipos. He estado muchos años sobreviviendo en vez de viviendo. Había hecho cursos de gestión de tiempo y a nivel teórico, está perfecto, pero se nos olvida lo más importante y es que somos personas y no podemos llegar a todo. Lo más importante es gestionar la energía y entender tus puntos energéticos.

Hay momentos del día en los que tienes más energía que otros y gestionar esto es mucho más interesante que gestionar el tiempo. En el show doy pautas para recargarnos de energía, pero entendiendo que cada día tienes una diferente. A mí me ha cambiado la vida.

Esto de los hábitos, la felicidad o la energía que tenemos cambia cada día, pero también es diferente para cada persona. ¿Cómo puede un espectáculo como este, que no deja de generalizar, llegar a personas con circunstancias personales?

Me encanta que me lo digas porque soy una persona muy empática. Yo he estado en un momento de la vida en el que he estado muy mal y he tenido experiencias de todo tipo en empresas. Cuando me venían a dar charlas motivacionales, lo odiaba. Cuando estás mal no es el ambiente adecuado que alguien te venga a decir que todo es cuestión de actitud. Por eso creo que soy una persona muy empática y entiendo bien las circunstancias personales de cada uno y en el show dejo claro antes de hablar de hábitos que cada uno analice su situación personal, que nadie se compare porque no sabemos la realidad de los demás.

Tenemos que compararnos con nosotros mismos y decir, "¿qué puedo hacer diferente al año pasado?". Tenemos que ser más empáticos con nosotros mismos y trabajar mucho la flexibilidad y ser realistas. Y luego actuar en nuestra área de influencia, porque siempre nos preocupamos por cosas que no dependen de nosotros y eso lo tenemos que soltar.