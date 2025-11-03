Arranca el Festigual 2025: la cultura inclusiva toma A Coruña durante el mes de noviembre

A Coruña se prepara para vivir un mes de cultura inclusiva con el inicio del Festigual 2025 – Festival de las Artes por la Inclusión y la Diversidad, una cita impulsada por la Fundación Emalcsa con el apoyo del Concello da Coruña, la Fundación María José Jove, Vegalsa-Eroski y la Deputación da Coruña.

El festival, que se celebra hasta el 28 de noviembre, propone una programación gratuita y accesible en la que la convivencia, la diversidad y el poder del arte como herramienta de aprendizaje serán los protagonistas. Música, teatro, danza y cine tomarán los principales escenarios de la ciudad durante todo el mes.

El martes 5 de noviembre, el Teatro Colón acogerá la gala inaugural "Música bajo las estrellas", presentada por Fran Rei y Corina Alfonso, con las actuaciones de Sophie Simonds, Kreze, Manu New Orleans Band, Mago Teto y la Asociación Cultural AÏS. La cita, que comenzará a las 20:30 horas, trasladará al escenario el espíritu musical de las calles de A Coruña y contará con interpretación en lengua de signos. La entrada será libre hasta completar aforo.

El viernes 7 de noviembre, el Fórum Metropolitano presentará la obra "O pequeno poni" de la compañía Redrum Teatro, inspirada en hechos reales y centrada en el acoso escolar y la aceptación de la diferencia. Habrá dos funciones: una escolar a las 11:30 horas (con inscripción previa en festigual.gal) y otra abierta al público general a las 20:30 horas, con entrada gratuita hasta completar capacidad.

Ese mismo fin de semana arrancará el ciclo de cine "Un plano diferente", que se celebrará todos los jueves, viernes y sábados de noviembre en la Sala Fernando Rey del Fórum. Cada fin de semana se proyectará un largometraje acompañado de un corto del proyecto Miradas Diversas, de la Asociación Cultural Albatros, que explora la diversidad y la inclusión a través del audiovisual.

El ciclo comenzará con la película "Intocable" los días 6, 7 y 8 de noviembre. Las sesiones se celebrarán los jueves y viernes a las 20:00 horas, y los sábados a las 17:30 y 20:00 horas. Las entradas tendrán un precio de 3 euros, con descuento de 2 euros para personas desempleadas, mayores de 65 años y titulares del Carné Xove, y un precio reducido de 1,50 euros para las sesiones de los sábados a las 17:30.

Sábado de arte, danza y cultura urbana

El sábado 8 de noviembre será una jornada repleta de actividades que combinan arte, cuerpo y cultura urbana. A las 11:00 horas, la Casa Museo María Pita ofrecerá una visita guiada a la exposición fotográfica "Carreiros sen néboa", del colectivo Nós Why Not?, con la participación de Sasha López, Lucía Borrallo, Flopy y Rosa Areosa, quienes exploran la comunicación y la diversidad a través de la imagen. La visita es gratuita con inscripción previa en festigual.gal, y la muestra permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre.

A las 12:00 horas, la Fundación María José Jove organizará una visita guiada adaptada a su colección permanente, con interpretación en lengua de signos y también con inscripción previa en la web del festival.

Por la tarde, a las 17:00 horas, la ONG ¿Por qué no? ofrecerá el taller intergeneracional "Danzaterapia en familia XQN", una experiencia para explorar el cuerpo y el movimiento, en la propia Fundación María José Jove.

El día concluirá a las 20:00 horas en el Fórum Metropolitano con el espectáculo "Freestyle People en Puré Free", una explosión de ritmo e improvisación protagonizada por Poten100Mos, la Banda DiversidArte y artistas invitadas de Gallos del Norte. El proyecto, impulsado desde la Convocatoria de Cultura Accesible e Inclusiva de la Fundación Emalcsa, se ha convertido en un referente europeo de freestyle inclusivo, donde la música y la improvisación promueven valores como el respeto, la unión y el amor a través del rap.

En esta actuación también participarán los creadores visuales del proyecto Xpressa, del (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico, que invita a personas con distintas capacidades a experimentar con el cine como medio de expresión personal. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Toda la programación puede consultarse en la web festigual.gal.