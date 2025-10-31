La bola de Navidad de la Marina de A Coruña toma forma: comienza su montaje

Uno de los elementos más característicos de la época navideña en A Coruña ha comenzado a tomar forma este viernes en la Marina. Trabajadores de Ximenez Group instalan desde esta mañana la gran bola de Navidad, uno de los elementos decorativos que más gente atrae año tras año.

Las piezas que forman este elemento están ya en la Marina, donde la esfera se irá levantando a lo largo de las próximas horas. Miles de personas se fotografían cada Navidad frente a la bola de Navidad de A Coruña, que junto al árbol es uno de los adornos más característicos.

Ximenez Group lleva más de un mes instalando las luces de Navidad en A Coruña. Trabajadores de la empresa encargada de colocar los adornos navideños en las calles de la ciudad empezaron el pasado mes de septiembre con la colocación de los soportes y en las últimas semanas ya ha sido posible ver algunos de los ornamentos.

La rotonda que une el Paseo Marítimo y la calle Hospital, justo a la altura de Salesianos, Cuatro Caminos, plaza de Mina o la calle Real son algunas de las zonas en las que ya es posible ver los adornos navideños que lucirán esta Navidad 2025. Desde este viernes, la bola de la Marina se suma a los elementos navideños de A Coruña.

El servicio del alumbrado navideño en A Coruña está en manos de Iluminaciones Ximénez hasta 2027 tras haber sido aprobado en la Xunta de Goberno Local el año pasado. La concesión, ampliable por dos años más, cuenta con un presupuesto de 800.000 euros anuales.

Bebeto encenderá las luces

Bebeto será el encargado de encender las luces de Navidad en A Coruña este 2025. El exjugador del Deportivo pulsará, acompañado por niños y niñas de la ciudad, el botón con el que el alumbrado navideño comenzará a brillar, dando por iniciada esta mágica época del año el 28 de noviembre.

El encendido de las luces de Navidad será en la plaza de María Pita, al igual que el pasado 2024. El acto estará precedido por una actuación para todos los públicos en la que se realizará un concurso de dibujos y un sorteo en el que los más pequeños de la casa podrán optar a compartir con Bebeto el momento del encendido.

El brasileño, además, participará el día anterior en un coloquio con escolares de centros públicos de la ciudad organizado por el Concello da Coruña. El encuentro se celebrará en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora.

El delantero, por otro lado, ha publicado su biografía autorizada, escrita por Alexandre Centeno, periodista de La Voz de Galicia y presidente de Agaxorde (que edita el volumen) y la presentará el 26 de noviembre en la ciudad herculina. Un día después firmará ejemplares en el Centro Comercial Cuatro Caminos.