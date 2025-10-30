Regresa la exposición de Playmobil más increíble cerca de A Coruña este fin de semana: entrada gratuita

Anterior edición de la Feria de Playmobil en Curtis (A Coruña) Facebook: Concello de Curtis

El concello de Curtis se prepara para acoger la V Feria de Playmobil gracias al éxito de sus ediciones anteriores. Durante el viernes 31 de octubre, sábado 1 de noviembre y domingo 2 de noviembre en su Recinto Ferial. Gracias al éxito de las ediciones anteriores, los amantes de los famosos muñecos de Playmobil podrán volver a disfrutar de este evento.

Durante tres días todos aquellos interesados en disfrutar de esta cita, que ya es todo un emblema del concello, podrán visitar el Recinto Ferial de Curtis y disfrutar de la increíble exposición de Playmobil que organiza playmoGalicia, en colaboración con el concello de Curtis.

V Feria de Playmobil

La V Feria Playmobil de Curtis regresa este año con más entusiasmo que nunca. Los días viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre, el Recinto Ferial de Curtis se llenará de color, creatividad y nostalgia gracias a este evento tan esperado por coleccionistas, familias y amantes del universo Playmobil.

Esta cita es imprescindible en el calendario de los aficionados de estos pequeños muñecos, no solo de Galicia, sino también del resto de España.

En esta quinta edición, como en todas las anteriores, participarán vendedores nacionales que, un año más, recorren kilómetros para compartir con el público auténticas joyas del coleccionismo Playmobil: figuras exclusivas o piezas descatalogadas, entre muchas otras sorpresas.

Además, uno de los grandes atractivos de la feria serán los dioramas elaborados por expertos constructores. Estos escenarios, que combinan historia e imaginación, permitirán disfrutar de pequeñas obras de arte hechas con icónicas figuras " para que niños y no tan niños disfrutemos del maravilloso mundo Playmobil", indican desde playmoGalicia.

Habrá espacios dedicados a diferentes épocas y temáticas -desde mundos medievales hasta escenas urbanas o recreaciones históricas-, pensados para sorprender tanto a niños como a adultos. Lo mejor de todo es que la entrada a este evento es totalmente gratuita, por lo que no puedes preocuparte por el dinero.

El horario para acudir a la V Feria de Playmobil en Curtis será bastante amplio, con el objetivo de que pueda acudir la mayor cantidad de interesados posibles. Será el siguiente:

Viernes 31 de octubre : de 17:00 a 20:00 horas

: de 17:00 a 20:00 horas Sábado 1 de noviembre : de 11:00 a 20:00 horas

: de 11:00 a 20:00 horas Domingo 2 de noviembre: de 11:00 a 19:00 horas

A continuación, mostramos un vídeo de la edición anterior de la Feria de Playmobil de Curtis: