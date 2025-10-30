A Coruña recibe noviembre con música, teatro y mucho terror: planes para disfrutar del fin de semana

A Coruña se prepara para despedir el mes de octubre y recibir noviembre con lluvias. Un tiempo, que sin embargo, no evitará que sea posible disfrutar de divertidos planes para todas las edades y gustos, desde conciertos hasta teatro, pasando por las actividades más terroríficas durante la noche de Samaín.

Y es que Halloween centra gran parte de los planes de los próximos días en la ciudad herculina, donde pequeños y mayores podrán disfrutar de la noche más terrorífica del año. Este sábado 1 de noviembre, además, es festivo y el concello ha aumentado los horarios de los cementerios y de los buses para dar servicio con motivo del Día de Todos los Santos.

Más allá de todo ello, A Coruña acoge varias opciones para pasárselo en grande: desde el humor de Touriñán y Carlos Blanco hasta cine de animación pasando por la presentación del libro de Manuel Viso. En Quincemil hemos seleccionado algunos de los planes más interesantes de las próximas jornadas.

Halloween

Halloween by Peccato es una de las fiestas más grandes de este fin de semana

A Coruña acoge este fin de semana una gran cantidad de planes en los que el terror es el gran protagonista. El ayuntamiento ha puesto en marcha su programación especial de Samaín en la red de centros cívicos: este año, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un total de 13 fiestas y 9 talleres creativos, pensados para niñas y niños de 4 a 12 años.

Niños y niñas podrán adornar su propia calabaza el día 31 de 16:00 a 21:00 horas en la zona comercial del Obelisco para colocarla en el escaparate de alguna de las tiendas asociadas en noviembre. Regresa, además, la Torre del Terror a la calle de la Torre: será el viernes desde las 18:00 horas y cuenta con numerosos locales participantes. Novo Mesoiro, por su parte, repartirá 200 kilos de caramelos en la ruta de Halloween que se celebra mañana viernes.

Aquellos que prefieran ir de fiesta podrán hacerlo en varios locales de la ciudad. La Sala Pelícano celebra la Black Phone el viernes 31 de octubre. Una madrugada, la del viernes al sábado, en la que The Clab acoge la fiesta Halloween by Peccato; el sábado, celebrará Deseo Halloween. También se podrá salir en El Pantalán en la madrugada del viernes al sábado, con Halloween Technight.

Conciertos

Haydée Milanés. Alejandro Gutiérrez

A Coruña acoge este fin de semana varios conciertos, entre ellos el de Haydée Milanés, hija de Pablo Milanés, que actuará en la Sala Garufa hoy desde las 21:00 horas para presentar su trabajo A mi manera. "Compartir mi música con A Coruña va a ser muy lindo para mí", confesaba la artista en una entrevista con Quincemil.

La Sala Mardi Gras, por otro lado, celebra este jueves desde las 21:00 horas su Rock Jam, una oportunidad única para compartir y conocer nuevos proyectos y colaboraciones en el ámbito de la música. La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece un concierto con Roberto González-Monjas este viernes a las 20:00 horas en el Palacio de la Ópera.

El sábado, la Sala Filomatic acogerá el concierto de Crise + Eskravos a las 22:00 horas, mientras que Los Mejillones Tigre actuarán en la Sala Mardi Gras a las 23:00 horas. Precisamente, a este escenario se subirá el domingo Bikini Beach desde las 20:30 horas.

Tony Rosado actúa por primera vez en Galicia este año y visitará A Coruña para ofrecer un concierto en The Clab el domingo a las 21.00 horas. El Ciclo Músicas Posíbeis trae por su parte a Aida Saco Beiroa al Teatro Colón el 2 de noviembre a las 20:00 horas: es gratuito.

Más allá de estos conciertos, será posible disfrutar de una nueva propuesta de Candlelight, que propone disfrutar de los mejores temas de Queen y ABBA bajo la luz de las velas en el NH Finisterre de A Coruña. Será este sábado a las 19:00 horas, al igual que el Tributo a Hans Zimmer de la misma serie de actuaciones.

Festival Animacción

Edición anterior del Festival Animacción. Cedida

El Festival Internacional de Animación Animacción convierte desde el lunes a las ciudades de A Coruña y Vigo en un auténtico escaparate para disfrutar del mejor cine gallego, español e internacional. Bajo la premisa de poner en valor el sector de la animación, la Asociación Ánimas Anónimas ofrece seis días de actividad con propuestas para todos los públicos en diversas localizaciones. Esta es la programación hasta el sábado, día en el que termina el evento:

Jueves 30 de octubre

12:30 horas - Proyección sección general, en el CIFP Audiovisual de Vigo

16:30 horas - Charla con el director Juan Pablo Zaramella, en la Real Academia Galega Belas Artes

18:00 horas - Proyección sección infantil, en la Filmoteca de Galicia

20:00 horas - Proyección sección Panorama, en Galicia Retro Forum Metropolitano

20:30 horas - Proyección película Memorias de un caracol, en la Filmoteca de Galicia

Viernes 31 de octubre

18:00 horas - Proyección película Palestina The Tower , en la Filmoteca de Galicia

, en la Filmoteca de Galicia 20:00 horas - Proyección sección general , en el Fórum Metropolitano

, en el Fórum Metropolitano 20:30 horas - Proyección Flow, en la Filmoteca de Galicia

Sábado, 1 de noviembre

17:00 horas - Proyección sección infantil , en el Fórum Metropolitano

, en el Fórum Metropolitano 18:30 horas - Proyección sección Panorama Galicia Retro , en el Fórum Metropolitano

, en el Fórum Metropolitano 20:00 horas - Proyección sección general , en el Fórum Metropolitano

, en el Fórum Metropolitano 21:30 horas - Festa Peche Festival Magosto Animado

Humor con Somos Criminais

Touriñán y Carlos Blanco Aine Producciones

El espectáculo Somos Criminais e punto final regresó este otoño a los escenarios gallegos. Xosé Antonio Touriñán y Carlos Blanco arrasaron el pasado 2024 con el estreno de la nueva versión de su diálogo humorístico, que se podrá disfrutar este sábado 1 de noviembre en Palexco a partir de las 20:30 horas.

Teatro

La obra 'Escenas de la vida conyugal' será una de las últimas obras representadas en octubre

Escenas de la vida conyugal, la representación teatral protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, llega a los escenarios delTeatro Colón. Se podrá disfrutar hoy y mañana a partir de las 20:00 horas, aunque las entradas ya se están agotadas. La obra relata una serie de escenas que tienen que ver con el matrimonio y posterior relación de Juan y Mariana tras su divorcio. Es un espectáculo atemporal que sirve de reflexión de los problemas maritales de la actualidad.

El teatro también tendrá protagonismo el viernes con O home que perdeu a inmortalidade, de la compañía Ateaco. La obra, que podrá verse en el Fórum Metropolitano desde las 19:00 horas, relata la vida de Arxemiro, un hombre "cansado de aguantar a su mujer" que piensa en la forma de evadirse de su vida cotidiana retando incluso a la propia muerte.

Mercado dos Faros

Mercado dos Faros.

El sábado 1 de noviembre, llega a A Coruña el Mercado dos Faros, una nueva propuesta comercial y de ocio que tiene como base los 44 faros repartidos por la geografía gallega, como la Torre de Hércules, el Faro de Finisterre, el de Cíes y el de Ortegal. El evento se celebrará en el Hotel NH Finisterre y contará con una amplia selección de marcas gallegas vinculadas a la gastronomía, diseños textiles y complementos, como artesanía y complementos de hogar. El horario de apertura al público será de 12:00 a 21:00 horas.

Manuel Viso presenta su libro

El médico Manuel Viso.

El médico y divulgador gallego Manuel Viso presenta oficialmente su primer libro este 31 de octubre en un evento que tendrá lugar en la sede de Afundación del Cantón Grande, 8, en A Coruña, a partir de las 19:00 horas. La entrada será libre, aunque con aforo limitado. Super Sanos —publicado el pasado 10 de septiembre con la editorial HarperCollins— ha tenido una acogida extraordinaria, alcanzando ya su tercera edición.

Conferencia de Francisco Martelo

Francisco Martelo. Afundación

La problemática de la dismorfia corporal y su impacto en la autoestima y el bienestar durante la adolescencia es el tema central de la conferencia que el presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia, Francisco Martelo Villar, imparte este jueves en el Auditorio de la Sede de Afundación en A Coruña. La actividad forma parte del ciclo Educación S. XXI. La asistencia

a la conferencia y posterior coloquio escolar con Francisco Martelo será a las 11:00 horas, mientras que la de público adulto tendrá lugar a las 19:00 horas. Las entradas, sin coste, se pueden retirar en Ataquilla.com.

Y un poco de poesía

Elsa Moreno.

Elsa Moreno ofrece un recital poético este viernes desde las 19:00 horas en la Casa Museo Casares Quiroga, dentro del Ciclo Nexus. La creadora valenciana ofrecerá un recital basado en En un lugar limítrofe, que explora el exilio emocional, la identidad difusa y la tensión entre la voluntad de afecto y el peso de la tradición. Será en un recorrido dividido en dos partes: una primera que ocupará varias habitaciones de la casa y la segunda, que se desarrollará en la biblioteca.