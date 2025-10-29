Regresa a Culleredo (A Coruña) el Winter Park y el Winter Circus: atracciones, puestos y más

Culleredo volverá a contar esta navidad con el Winter Park y el Winter Circus. Un año más, la explanada del paseo marítimo de O Burgo se transformará para acoger un poblado navideño, atracciones para niñas y niños y varios puestos y foodtrucks. Las entradas para el circo ya se pueden adquirir en la plataforma Ticketrona o en formato físico los días del espectáculo.

El show, en colaboración con el Concello, traerá al municipio la propuesta Tradition. The Origin of the Circus (Tradición. El origen del circo) y se podrá ver entre el 5 de diciembre y el 11 de enero.

En total serán 25 días de funciones con sesión doble los sábados y casi todos los domingos en horarios que variarán en función del día.

La actuación rinde homenaje al circo clásico y a sus orígenes, con una trama que sigue la aventura de dos amigos, una de ellas nieta de un legendario payaso y otro un joven soñador que aspira a ser el payaso más famoso del mundo. El espectáculo cuenta con malabares, equilibristas, trapecistas y payasos, además de música en directo, danza y teatro.