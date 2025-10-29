Todos los planes de Halloween 2025 en Santiago de Compostela que no te dejarán dormir

La edición del 2025 del Halloween o Samaín compostelano viene cargado de fuerzas. Desde fiestas para adultos, pasando por eventos para disfrutar en familia y terminando con un aterrorizante y divertido espectáculo en directo.

Estos son todos los eventos y actividades que acogerá Santiago de Compostela a lo largo de este fin de semana. ¿Tienes el valor suficiente como para apuntarte a alguno de ellos?

Programación de Halloween de As Cancelas

Cartel de la programación de Halloween del Centro Comercial As Cancelas

El Centro Comercial de As Cancelas, un punto de encuentro del ocio compostelano, presenta su programación de este año de la temporada de Halloween. Todos estos eventos son de categoría familiar y de entrada libre.

Viernes, 31 de octubre

18:00 a 20:00 horas - Fiesta de Halloween: Historias de fantasmas con el Rey Midas, chuches, truco o trato...

Fiesta Samaín en Monte do Gozo

Llega a Santiago de Compostela la fiesta del Samaín más grande

El viernes 31 tendrá lugar en el Monte do Gozo una de las fiestas del Samaín más grandes de la capital compostelana.

La jornada dará comienzo a las 17:00 horas con unos hinchables y barredora humana en el albergue encantado. Unas actividades de las que podrán disfrutar los más pequeños de la familia.

Más adelante, a las 21:00 horas tendrá lugar un terrorífico buffet para recargar energías y poder darlo todo cuando den las 22:00 horas, que marcará el inicio de la fiesta con música ambientada por un DJ.

A lo largo de la jornada también habrá sorteos y concursos al mejor disfraz o calabaza.

El precio de las entradas es de 30 euros, incluyendo cena y actividades para adultos. Se pueden reservar llamando al número 682 27 06 22 o enviando un correo a montedogozo@montedogozo.com

Fiesta de Samaín en Marrozos

Cartel de las Fiestas de Samaín 2025 en Marrozos

El viernes 31 de octubre a partir de las 20:30 horas se podrá disfrutar de la Fiesta de Samaín de la parroquia compostelana de Marrozos.

Será un evento para diversas edades en el que es imprescindible acudir con un aterrador disfraz y una calabaza decorada.

A lo largo de la fiesta habrá pinchos, gominolas, regalos y muchísimo más. ¡No te lo pierdas!

Noche de Samaín en Amio

Cartel de la Fiesta de Samaín en el barrio de Amio

El barrio compostelano de Amio ha preparado una celebración de Samaín para que los más pequeños puedan disfrutar de una noche escalofriante.

Tendrá lugar el viernes 31 de octubre en la Cantina de Amio a partir de las 00:00 horas. El único requisito para asistir a esta fiesta será venir disfrazados. La entrada será libre.

Fiesta de Samaín en Sarela con Charly Braun

Cartel del espectáculo de 2025 del Mago Charly Braun

El viernes 31 de octubre a partir de las 18:00 horas en el CSC A Peregrina se podrá disfrutar de un espectáculo terroríficamente divertido de Charly Braun: humor, risas y fantasía para disfrutar de una tarde de Samaín en familia.

Para hacer del ambiente todavía mucho más festivo, la Asociación de Vecinos Río Sarela invita a todos a acudir con un disfraz de miedo.

Halloween en el Bosque Encantado

Una alternativa de plan para disfrutar Halloween con los más pequeños

El viernes 31 la Sede Social de General Pardiñas celebrará Halloween con temática del emblemático Bosque Encantado. Será una velada llena de sorpresas, sustos y diversión para todas las familias.

Las fiesta dará inicio a las 17:30 horas e incluirá, además, una sección de deliciosas tapas el restaurante General Pardiñas:

Pincho de tortilla de chorizo y jalapeños - 2,50 euros

Tosta de brandada de bacalao y cebolla roja - 7 euros

Empanada de maíz de xoubas - 9 euros

1/2 empanada de maíz de xoubas - 5 euros

El evento finalizará alrededor de las 19:00 horas. Es una opción de tardeo terrorífico para disfrutar en compañía de los más pequeños de la familia.

Fiestas en la Ciudad Vieja

Cartel de todos los pubs de la Ciudad Vieja que participan en la iniciativa de eventos de Halloween

Los emblemáticos pubs de la Ciudad Vieja de Santiago de Compostela se vestirán con sus prendas más terroríficas para presentar la noche más aterradora del año.

El viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, diversos locales compostelanos acogerán fiestas y eventos temáticos que harán de este Halloween algo inolvidable.

La entrada a cada uno de ellos será gratuita, por lo que podrás visitar más de uno en la misma noche. Así que no te lo pienses más. ¡Avisa a tus amigos para pasar una noche de muerte!

A continuación os dejamos una lista de los pubs que animarán las calles durante estas dos noches:

A Gramola 31 de octubre y 1 de noviembre A las 20:00 horas Foliada de defuntos

Camalea 31 de octubre A las 22:00 horas Noite das Mortas Con ruleta que fai voltar (do máis alá)

Borriquita de Belém 31 de octubre A las 23:00 horas DJ Set El Hombre Vil

Pub Atlántico 31 de octubre A las 23:00 horas Festa de Defuntos Dj Set Belish Sangrita Concurso de disfraces 1 de noviembre A las 23.00 horas Festa Mexicana Cócteles tequila e mezcal DJ Set El Hombre Vil Altar de muertos

Xuntanza 31 de octubre Noite de Samaín Chopiños gratis para los que estén disfrazados

Momo 31 de octubre y 1 de noviembre 23:00 horas Noite de Película Clásicos del cine de terror Concurso de disfraces Proyecciones Maquillaje Sorteos Flocos de millo a esgalla



Espectáculos en directo - Jueves y familia, una parodia musical

Cartel del espectáculo musical de 'Jueves y familia'

El sábado 1 de noviembre tendrá lugar la representación de Jueves y familia, una parodia musical, en el Teatro Compostela (Antiguo Teatro La Salle) a las 17:00 horas.

Después de un viernes de fiesta, no hay nada mejor para disfrutar del festivo del Día de Todos los Santos que visitando uno de los teatros más emblemáticos de la capital compostelana.

Jueves y familia es un espectáculo familiar protagonizado por Nieves y su familia, residentes en Madrid y fanáticos de la Familia Adams. Su obsesión por intentar tener un parecido con esta icónica familia de ficción desencadenará ridículas y divertidas escenas.

Las entradas están a la venta desde 16,60 euros.

Samaín en la Pousada de Sestrelo

Un plan para disfrutar del fin de semana de Samaín con los más pequeños

La Pousada de Sestrelo (Teo) propone un terrorífico plan de fin de semana para pasar este Samaín en familia.

Para este año han preparado una fiesta exclusiva, el sábado 1 de noviembre, que contará con un menú especial, concurso de disfraces y actividades para los más pequeños desde las 15:00 hasta las 19:00 horas.

El menú de Samaín de este año:

Cartel del menú de Samaín 2025 en la Pousada de Sestrelo

Si te animas a acudir a este plan... ¡No te lo pienses más! Las plazas son limitadas y se llenan rápido. Puedes reservar en cualquiera de estos dos números de teléfono: 981 569 350 o 638 160 784.