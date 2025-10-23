Todos los planes que no te puedes perder en Santiago de Compostela este fin de semana

Todos los planes que no te puedes perder este fin de semana en Santiago de Compostela

Este fin de semana está cargado de grandes eventos de ocio y cultura en Santiago de Compostela. Además de los conciertos de Robert Finley o Guadi Galego, también tendrán lugar otros espectáculos, como el monólogo de Hovik, la charla Salvar Vidas de Miguel Assal y 69 La Comedia de Xavi Fuster.

Para ponerle el broche de oro a este fin de semana también podremos asistir al fin de la feria gastronómica The Burger Top y al Festival Internacional de Cine Euroárabe Amal.

Conciertos del fin de semana

Cartel de la gira de Robert Finley por Europa

Los tres grandes espectáculos de este fin de semana estarán protagonizados por Guadi Galego, que llega a la capital compostelana para despedirse de su gira; un concierto sinfónico para homenajear la banda sonora de Zimmer, Morricone y Williams; y, por último, el artista estadounidense Robert Finley.

El viernes 24 entramos en el fin de semana con un gran concierto de Robert Finley, quien se presentará en la Sala Capitol a las 21:30 horas para presentar su cuarto álbum de estudio, Black Bayou, un homenaje a luisiana que fusiona gospel, blues y soul.

El sábado 25 continuamos con los conciertos del fin de semana con un espectáculo sinfónico de la música de Morricone, Zimmer y Williams a las 19:30 horas en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Será un espectáculo protagonizado por la Royal Film Concert Orchesta.

El mismo día, sábado 25, Guadi Galego se presentará en la Sala Capitol a las 21:00 horas para poner el broche de oro a su gira Síntese Horizonte. Será un concierto exclusivo que ninguno de sus fans compostelanos se podrá perder.

Festival Internacional de Cine Euroárabe Amal

Cartel de la edición 2025 del Festival Internacional de Cine Euroárabe Amal

El festival, ya iniciado el lunes 20, culminará el viernes 24, a vísperas del fin de semana.

En esta nueva edición del Festival Internacional de Cine Euroárabe Amal se proyectarán diferentes documentales y películas en el Teatro Principal. Todos ellos tienen como tema central el genocidio de Gaza y la historia de Palestina.

El precio de las sesiones será de 3 euros.

El día de hoy, jueves 23, se podrá asistir a la proyección de Notes on displacement. Al día siguiente, viernes 24, el festival llegará a su fin con la proyección de The encampments. Ambas sesiones tendrán lugar a las 21:00 horas.

The Burguer Top

Cartel de la edición de 2025 de la feria gastronómica The Burger Top

Este fin de semana será la última oportunidad que tendremos de visitar la feria gastronómica The Burger Top en el Campo da Festa do Castiñeiriño, que llegará a su fin este domingo 26.

Este evento gastronómico acumulará algunas de las mejores hamburguesas de España, todas ellas elaboradas con carne premium, pan brioche y salsas especiales. Se podrán acompañar de patatas, bebidas y otros deliciosos postres.

Masterclass de Zumba solidaria - Muévete contra el Cáncer de mama

Cartel de la nueva masterclass de Zumba solidaria

El sábado 25 de 18:00 a 19:30 horas en el Centro Comercial Área Central se organizará una masterclass de Zumba solidaria en el gimnasio Dreamfit.

La participación es gratuita y abierta a cualquier persona. El objetivo de esta jornada es concienciar y crear un buen ambiente a través de coreografías y buen rollo.

Concierto PunkInfantil

Cartel del próximo espectáculo infantil que tendrá lugar en la Biblioteca Ánxel Casal

El sábado 25 a las 12:00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Ánxel Casal se podrá disfrutar del concierto PunkInfantil, una divertida actividad musical para los más pequeños de la familia.

El tema principal del espectáculo gira alrededor del encuentro de un cantante punk y otro infantil. A medida que se van conociendo, irán descubriendo el mundo infantil y el concepto punk más allá de lo superficial.

La entrada será libre hasta completar aforo.

Monólogo Grito de Hovik Keuchkerian

Hovik en su nuevo show 'Grito'

El sábado 25 a las 20:00 horas regresa el gran cómico Hovik al Auditorio Abanca para presentar su nuevo monólogo, Grito, en el que tratará los temas más grandes de la actualidad: la guerra, intolerancia, extremismos...

Como reflexión final, Hovik invitará a todo el público a mirar al mundo y sobrepasar las limitaciones que han sido impuestas por todos los que tienen el poder.

¡No te lo pierdas! Las entradas están a la venta desde 24,20 euros.

Espectáculo 69 La Comedia de Xavi Fuster

Cartel del espectáculo '69 La Comedia'

El sábado 25 a las 20:00 horas los amantes del humor tienen cita en el Teatro La Salle, pues llega 69 La Comedia, un espectáculo humorístico que plantea grandes preguntas como: ¿Abrirías tu relación? ¿Crees que necesitas clases de sexo?

De los creadores de los sketches de Ellas y ellos ha nacido el gran show 69 La Comedia. Las entradas están a la venta desde 17,60 euros.

IV Torneo Internacional VIRAVOLTA-JAEL

Este fin de semana tendrá lugar una cita imprescindible de la gimnasia rítmica Viravolta Club

El sábado 25 y domingo 26 se celebrará una nueva edición del Torneo Internacional Viravolta-Jael, que asimismo acogerá la V Gala Internacional de Ximnasia Rítmica.

El evento deportivo tendrá lugar en el Multiusos Fontes de Sar, que será el punto de encuentro de más de 800 jóvenes atletas, entre ellos algunas de las figuras más importantes del panorama internacional.

La madrina de esta cita será, otro año más, la olímpica española Carolina Rodríguez.

Salvar vidas de Miguel Assal

Cartel del espectáculo de Miguel Assad 'Salvar vidas'

El domingo 26 se subirá a los escenarios del Auditorio Abanca el Agente de Emergencias más viral, Miguel Assal, quien presentará su nuevo espectáculo Salvar Vidas.

Será un show divertido e informativo en el que ayudará a resolver las principales situaciones de emergencia, desmontará todo tipo de mitos, dará consejos y claves útiles para que cualquier ciudadano pueda actuar en situaciones de vida o muerte.

Las entradas están a la venta por 19,80 euros.

XLVI edición de la Carrera Pedestre Popular

Cartel de la carrera popular que se ha organizado este fin de semana en Santiago de Compostela

El domingo 26 se podrá disfrutar de una nueva edición de la Carrera Pedestre Popular de la capital compostelana.

La salida estará situada en la Avenida Xoan XXIII y la llegada será en la Plaza do Obradoiro.

La competición estará dividida en dos categorías diferentes: adultos y escolares. Los primeros saldrán a las 10:00 horas, mientras que los segundos lo harán a las 11:30 horas.