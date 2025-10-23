Parque Ferrol celebra Samaín con una gran fiesta de disfraces y el clásico Truco o Trato

El gran concurso de disfraces se celebrará este sábado 25 de octubre de 18:00 a 20:00 horas

Parque Ferrol se prepara para vivir una de las citas más esperadas del año: la Fiesta de Samaín 2025. El centro comercial se convertirá en el epicentro del Halloween ferrolano con una semana llena de actividades para toda la familia.

El sábado 25 de octubre, de 18:00 horas a 20:00 horas, se celebrará el Gran Concurso de Disfraces de Samaín, donde se premiarán los disfraces más originales, terroríficos y creativos con un total de 500 euros en premios repartidos en las siguientes categorías:

Disfraz más terrorífico: 100

Disfraz hecho en casa: 100 euros

Disfraz grupal: 300 euros

Los más pequeños podrán disfrutar por la tarde de una fiesta con DJ en directo, pintacaras, animación para todas las edades y muchas sorpresas. Además, la escuela AMEI pondrá ritmo a la jornada con una espectacular exhibición de baile que llenará el centro de energía y diversión.

Los interesados en participar en el concurso podrán inscribirse a través del siguiente formulario disponible en la web de Parque Ferrol: https://parqueferrol.es/inscripciones/evento/samain-2025 o en el propio evento a través de formulario físico.

Durante la tarde del viernes 31 entre las 17:00 y las 20:00 horas se celebrará el tradicional Truco o Trato, una actividad en la que algunas de las tiendas de Parque Ferrol se sumarán a la celebración repartiendo chuches y caramelos entre todos los niños y niñas.

En la plaza principal del centro habrá una promotora en un stand principal donde se entregarán las bolsas y mapas del recorrido, que indicarán los establecimientos donde los pequeños podrán recoger sus dulces y disfrutar de un divertido recorrido lleno de sorpresas.