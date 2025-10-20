Ofrecido por:
La reflexión de Ana Peleteiro sobre el uso del gallego: "Somos uns afortunados de ter dúas linguas"
La gallega ha comentado en sus redes un cambio positivo en el uso del gallego entre la gente joven y ha reflexionado sobre las posibles razones de ello
Puede interesarte: El bonito nombre gallego de la hija de Ana Peleteiro: significa "la que brilla" y solo tiene 3 letras
Hace unos días, la gallega Ana Peleteiro subió un vídeo a sus redes sociales hablando sobre un cambio que nota en la gente joven, y que le hace mucha ilusión: "Estou notando que a xente nova fala moitísimo máis galego".
Peleteiro, una de las mejores atletas gallegas, ha confirmado que habla a su hija en gallego, además de en francés y castellano. Según explica, percibe un mayor uso del gallego entre los jóvenes, algo que antes no era tan común, y reflexiona sobre los motivos de este cambio.
"A min persoalmente, faime moita ilusión"
Ana Peleteiro se crió en Ribeira (A Coruña), donde ahora construye una casa para vivir junto a su pareja Benjamin Compaoré y su hija Lúa. "Estou educando a miña filla en galego, como todos sabedes, aínda que co seu pai fala en francés, e cando estamos os tres xuntos usamos o castelán", apunta.
@apeleteirob
Vos que pensades ?♬ sonido original - Ana Peleteiro
Ella se reconoce gallego hablante desde pequeña, y afirma: "Toda a miña vida falei galego cos meus pais, na casa, no colexio... pero cada vez que saía da casa e ía ao centro da cidade, en todo o que non estaba dentro do entorno familiar, falábase castelán".
No esconde el 'complejo' que le hacía hablar en castellano lejos de su entorno, y afirma que va a hacer lo posible para que su hija no lo sienta así: "O feito de estar preocupada por que a miña filla adquira ese amor pola súa lingua, que é o galego, e que non sinta vergonza de falalo é moi importante".
No es ninguna sorpresa, ya que son muchos los que hablan gallego en sus casas y con su entorno más cercano pero que, a la hora de socializar, lo hacen en castellano. Sin embargo, como bien dice Peleteiro, puede que esto esté cambiando: "Estou notando como un cambio na xente nova que gustaríame saber se a vós tamén vos pasa".
Contenta, explica en su vídeo que, por lo menos en la zona en la que ella vive, nota que "a xente nova está falando moitísimo máis galego" y que es algo que le hace mucha ilusión. Y no duda en afirmar lo siguiente: "Somos uns afortunados de ter dúas linguas en Galicia".
No obstante, hai algo que la desconcierta un poco respecto a este tema: "Faime moita ilusión, pero gustaríame saber de que ven isto".
Los motivos de este cambio para Ana Peleteiro
Ana Peleteiro plantea dos razones por las que se está produciendo este cambio. Por un lado, opina que la gente está perdiendo la vergüenza a la hora de hablar gallego, y que son muchos quienes lo utilizan como su primer idioma.
"Hai moita xente en redes sociais que está utilizando o galego como primeira lingua", algo que, por supuesto, le parece estupendo. Y aclara: "Eu non son exemplo, pero creo que vou comezar a facelo moito máis", promete a sus seguidores gallegos.
Por otro lado, señala directamente el papel del Celta de Vigo en este cambio: "O Celta está facendo unha campaña de marketing para o galego, para o uso da nosa lingua e para que estemos orgullosos das nosas raíces, espectacular", dice sin rodeos.
En su opinión, todo lo que está haciendo el equipo vigués desde su equipo de comunicación "axuda moito a que as persoas novas non teñan complexo á hora de falar a nosa lingua".
Ana Peleteiro afirma que todo este cambio le encanta y le hace sentir muy orgullosa. "Estame gustando esta 'vibe' que hai agora, sobre todo na xente nova de falar en galego", y finaliza: "Viva Galicia, e o galego".