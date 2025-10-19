Os Mallos, en A Coruña, celebra el sábado 25 de octubre una recogida solidaria de juguetes y libros

A poco más de dos meses para que arranque la temporada navideña, empiezan a dejarse ver acciones solidarias por A Coruña con el objetivo de recoger juguetes y libros para quienes más los necesitan, en este caso, los niños y niñas ingresados en la Unidad de Oncología del Hospital Teresa Herrera de la ciudad. De esta manera, el próximo sábado, 25 de octubre, tendrá lugar una gran recogida en el barrio de Os Mallos, organizada por la Asociación Veciñal Independiente Mallos-Vioño.

El evento solidario se realizará en la calle Francisco Catoira, enfrente de la Vinoteca Confort, y contará con una actuación musical a cargo del grupo 'Solos'. El horario de recogida será por la tarde, de 18:00 a 23:00 horas, y se recogerán tanto juguetes nuevos como usados.

Cartel de la recogida de juguetes y libros en Os Mallos Cedida

La calle se llenará de fiestas con una barra de bar dispuesta delante de la Vinoteca Confort y según señalan desde la asociación vecinal: "Todos los fondos recaudados del Bar Confort serán también donados, junto con los libros y juguetes recogidos, a la Unidad de Oncología del Hospital Materno Infantil de A Coruña". Esta iniciativa busca, además de ayudar a los niños hospitalizados, concienciar sobre la importancia de que, con muy poco, se puede aportar un granito de arena que ayude a los demás.